EasyJet plánuje do konca augusta obnoviť tri štvrtiny liniek

Frekvencia letov bude nižšia než zvyčajne.

2. jún 2020 o 17:00 SITA

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

LONDÝN. Britská nízkonákladová letecká spoločnosť easyJet dúfa, že do konca augusta obnoví 75 percent liniek v rámci svojej prepravnej siete, hoci počet letov v priebehu dňa stále bude výrazne nižší v porovnaní s normálnou letnou sezónou. Obmedzený počet liniek firma obnovuje už tento mesiac.

EasyJet uviedol, že polovica z jeho 1 022 liniek sa opätovne uvedie do prevádzky do konca júla a do konca augusta to bude 75 percent. Informuje o tom BBC.



"Frekvencia letov bude nižšia ako zvyčajne, čo znamená, že letecká spoločnosť bude od júla do septembra prevádzkovať zhruba 30 percent svojej normálnej kapacity," konštatoval aesyJet.

Dopravca poznamenal, že lety bude uskutočňovať zo všetkých svojich britských základní. EasyJet dodal, že jeho plánované destinácie zahŕňajú Španielsko a ďalšie európskej turistické centrá, ale definitívny zoznam a načasovanie vznikne až po tom, ako jednotlivé krajiny zmiernia reštrikcie a zvýši sa dopyt zákazníkov.