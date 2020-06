Predajcovia áut dostanú za kartel pokutu takmer sedem miliónov

Predajcovia sa dohodli na výške maximálnych zliav poskytovaných na autá značky Volkswagen.

2. jún 2020 o 15:29 SITA

BRATISLAVA. Rada Protimonopolného úradu (PMÚ) SR potvrdila prvostupňové rozhodnutie úradu, v ktorom preukázal kartelovú dohodu medzi 18 podnikateľmi.

Ich cieľom bolo obmedzenie hospodárskej súťaže na trhu predaja nových osobných a úžitkových motorových vozidiel značky Volkswagen na území Slovenska.

Rada však zároveň zmenila prvostupňové rozhodnutie úradu týkajúce sa uloženej pokuty a stanovila ju na viac ako 6,7 mil. eur.

Ako pre agentúru SITA spresnila hovorkyňa úradu Adriana Oľšavská, pôvodne bola vo výške takmer 8,5 mil. eur.

Súvisiaci článok Nemecký protimonopolný úrad pokutoval troch dodávateľov Volkswagenu pre kartel Čítajte

"Na základe úspešného uplatnenia programu zhovievavosti rada dvom účastníkom konania pokutu neuložila a ďalším dvom ju znížila. Keďže u jedného účastníka došlo k procesu urovnania, rada mu pokutu tiež znížila. Jednému účastníkovi konania uložila zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov od právoplatnosti konečného rozhodnutia," informuje PMÚ.

Účastníkmi kartelovej dohody boli podľa údajov, ktoré agentúre SITA poskytla hovorkyňa, ARAVER, a.s. Trenčín, Auto Gábriel, s.r.o., Košice, Autoprofit, s.r.o., Galanta, Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Zvolen, Auto Unicom, s.r.o., Poprad - Východ, AUTOCENTRUM BYSTRIANSKY, spol. s r.o., Veľký Krtíš, AUTOCOMODEX Trnava, spol. s r.o., Trnava, AUTOMAX PLUS, s.r.o., Považská Bystrica, AUTONOVO, a.s., Banská Bystrica, BOAT, a.s., Bratislava, DOVE, s.r.o., Poprad-Východ, DS-CAR, s.r.o., Dunajská Streda, GALIMEX, s.r.o., Martin-Priekopa, HÍLEK a spol., a.s., Senica, PO-CAR, s.r.o., Prešov, Š-Autoservis Vranov, s.r.o., Stropkov, Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o., Bratislava a Porsche Slovakia, spol. s r.o., Bratislava.

Preukázaný kartel pritom podľa úradu patrí typovo medzi najzávažnejšie porušenia súťažných pravidiel.

"Dĺžka trvania porušenia u účastníkov kartelu je rôzna, porušenie u väčšiny trvalo v priemere 5 rokov. Prvý dôkaz o existencii dohody je zo dňa 5. 11. 2010 a posledný je zo dňa 26. 1. 2016," doplnila Oľšavská. Rozhodnutie rady nadobudlo právoplatnosť 1. júna tohto roku a účastníci konania sa môžu domáhať jeho preskúmania súdom.

Predajcovia sa podľa zistení úradu dohodli na výške maximálnych zliav poskytovaných na jednotlivé typy vozidiel značky Volkswagen a rozdelili si územie Slovenka podľa regiónov, v ktorých majú svoje prevádzky. "Na základe dohody mali zákazníkom z iného regiónu poskytnúť zľavu o 1 % nižšiu, než akú by im ponúkol predajca z ich regiónu. Cieľom malo byť tiež odstránenie konkurencie medzi predajcami, ako aj zachovanie si určitého okruhu zákazníkov a tiež hladiny cien," objasňuje úrad.

Ak pritom predajcovia vedeli o tom, že zákazník už „patrí“ inému predajcovi, teda že v minulosti už kupoval vozidlá u iného predajcu v rámci predajnej siete Volkswagen, poskytli takémuto zákazníkovi cenovo nevýhodnejšiu ponuku, aby bol zákazník motivovaný zakúpiť si vozidlo u „svojho“ predajcu, prípadne ho podľa úradu priamo inštruovali, aby si automobil zakúpil u konkrétneho predajcu. Účastníci dohody si rozdelili aj zákazníkov, ktorí nakupovali vozidlá prostredníctvom verejných obstarávaní, obchodných verejných súťaží alebo iných obdobných súťaží.

V súvislosti s tým mali podľa úradu koordinovať svoju účasť a postup pri predkladaní súťažných ponúk v procese verejného obstarávania, vo verejných obchodných súťažiach alebo v obdobných súťažiach, ktoré sa týkali predaja osobných a ľahkých úžitkových vozidiel značky Volkswagen. V tejto súvislosti si vymieňali aj citlivé obchodné informácie.