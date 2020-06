Američania začnú vyšetrovať Česko pre digitálnu daň, hrozia clami

Daň by sa mala dotknúť veľkých internetových firiem z USA.

2. jún 2020 o 15:50 TASR

PRAHA. Američania prichádzajú s konkrétnymi krokmi proti českému zámeru zaviesť digitálnu daň, ktorá by sa mala dotknúť veľkých internetových firiem z USA.

Podľa zistenia Lidových novin začnú v najbližšom období vyšetrovanie, ktoré môže skončiť až zavedením cla na české výrobky.

Súvisiaci článok Zuckerberg podporuje jednotný systém digitálnych daní Čítajte

Česká vláda počítala s tým, že chystaná daň pre internetových obrov, ako je Google či Facebook, prinesie štátu až 5 miliárd Kč (186,16 milióna eur) ročne.

Lenže narazila na odpor ich domovskej krajiny, ktorý podľa všetkého nezostane iba slovný.

USA pre takzvanú digitálnu daň v najbližšom čase spustia vyšetrovanie.

To by sa okrem Česka malo dotknúť aj ďalších krajín, kde údajne diskriminačnú daň zaviedli, alebo sa na to chystajú (napríklad Británia, Rakúsko, Taliansko). Hrozba je jasná, píšu Lidové noviny (LN). Vyšetrovanie môže skončiť zavedením cla na dovážaný tovar z danej krajiny.

Podľa zdrojov Lidových novin oboznámených so situáciou sa veci ujme Úrad obchodného splnomocnenca USA. Americká administratíva sa pre tento krok rozhodla napriek tomu, že český návrh dane zatiaľ neprešiel ani poslaneckým hlasovaním. V tejto chvíli je v hre variant, že ministerka financií Alena Schillerová navrhne zníženie dane zo 7 % na 5 %.

USA však uprednostňujú dohodu viacerých krajín, napríklad v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Česko by takúto dohodu v budúcnosti podporilo.

Americký úrad má informáciu o začatí vyšetrovania Česka a ďalších krajín zverejniť na svojich webových stránkach.

Potom zašle oficiálny list príslušnému zástupcovi dotknutej krajiny.

V tomto prípade by išlo o ministra priemyslu a obchodu Karla Havlíčka.

Súčasťou vyšetrovania by mali byť konzultácie s českou stranou: bude sa hľadať obojstranne prijateľné riešenie.

Keď sa ho vyjednávačom nepodarí nájsť, môžu Američania pristúpiť k zavedeniu ciel, čoho sa obzvlášť obávajú českí vývozcovia.