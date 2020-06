Minister Krajniak: Dôchodcovia budú prizývaní k tvorbe penzijnej legislatívy

Vláda chce, aby pracujúce deti mohli prispievať na dôchodok svojich rodičov.

2. jún 2020 o 14:26 TASR

BRATISLAVA. Dôchodcovia budú prizývaní k tvorbe penzijnej legislatívy aj k jej pripomienkovaniu.

Legislatíva týkajúca sa starobných dôchodkov by mala zohľadňovať vychované deti.

Vyhlásil to na tlačovke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina), za účasti poslancov Národnej rady SR Martina Borguľu, Petry Krištúfkovej (obaja Sme rodina), predsedu Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) Jána Lipianskeho a predsedu Združenia kresťanských seniorov Slovenska Petra Macha.

"Osobne ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny považujem za veľmi dôležité, aby sme zvýšili dôchodok tým seniorom, ktorí sa podstatným spôsobom zaslúžili, že slovenská ekonomika rastie a rozvíja sa. Preto je v programovom vyhlásení vlády zámer, aby pracujúce deti mohli prispievať istou časťou svojich odvodov alebo inou formou na dôchodok svojich rodičov. To považujem za veľmi dôležitú, spravodlivú vec. Je to aj vec symbolického ocenenia, teda vrátenie sa k princípu 'troch grošov'," priblížil Krajniak.

Alternatívou zohľadnenia detí podľa Krajniaka by mohla byť obdoba dvojpercentnej asignácie dane. "Prečo by nemohol byť rozšírený a zadefinovaný systém tak, že keď pracujúce dieťa chce, môže poslať príspevok svojim rodičom," povedal minister.

Druhou možnosťou by podľa Krajniaka bolo, že príspevok od detí by bol zakomponovaný priamo v odvodoch. Nejaká časť odvodov by bola určená priamo pre rodičov.

Tretia možnosť je nejaká forma daňovej úľavy alebo daňového bonuse na rodičov.

"Žiadnu z uvedených možností momentálne nepreferujem, všetky sú 'na stole'. Môžme o nich debatovať tak, aby sme našli čo najväčšiu aj odbornú, aj celospoločenskú zhodu na tom, ako to urobiť," zdôraznil.

"My sme za to, aby bol zachovaný dôchodkový strop. Viem si však predstaviť, že by bol individuálny. Každý občan by vedel, že po odpracovaní napríklad 40 rokov bude mať nárok na odchod do dôchodku," dodal minister práce.

Jednota dôchodcov Slovenska považuje za veľmi dôležité, aby seniori mohli vyjadriť svoje skúsenosti a stanoviská, pokiaľ ide o diskusiu o dôchodkovom systéme.

"Našli sme pochopenie," povedal po rokovaní Lipiansky. Podľa Machových slov môže vláda počítať s tým, že seniori budú aktívne spolupracovať na zmenách penzijného systému.

"Budeme dávať svoje názory. Na dnešnom rokovaní sme na to dostali všetky ponuky a podmienky," doplnil Mach.