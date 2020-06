Nový slovensko-rakúsky ropovod nepôjde cez Žitný ostrov

Tajomník ministerstva hospodárstva plánuje hľadať nové trasy ropovodu s rakúskou stranou.

2. jún 2020 o 12:25 SITA

BRATISLAVA. Výstavba slovensko-rakúskeho ropovodu z Bratislavy do Schwechatu sa cez Žitný ostrov nebude realizovať.

Na utorňajšej tlačovej besede to potvrdil štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Karol Galek (SaS).

„Prvé kroky k ochrane Žitného ostrova sme už urobili. V programovom vyhlásení vlády sme dali definitívnu stopku výstavbe ropovodu cez Žitný ostrov. Jednoducho tadiaľ ropovod nepôjde,“ zdôraznil Galek.



Výstavba slovensko-rakúskeho ropovodu sa však ešte realizovať môže. Musí sa však nájsť iná trasa ropovodu. „Budeme ešte s Rakúšanmi rokovať o trasovaní ropovodného prepojenia. Jedine cez Žitný ostrov však ropovod nepôjde,“ konštatoval Galek.

Ministerstvo chce chrániť Žitný ostrov

Poslankyňa NR SR Anna Zemanová (SaS) spustila národný projekt záchrany Žitného ostrova. Poslankyňa chce, aby ľudia našli efektívne riešenia, ktoré zabránia znečisteniu podzemných vôd cez chránenú vodohospodársku oblasť Žitného ostrova.

Odborníci a aktivisti môžu posielať svoje nápady na webovú stránku poslankyne. Informovala o tom v utorok na tlačovej konferencii.

Nápady bude Zemanová zbierať do konca leta. Následne ich prekonzultuje s odborníkmi a predloží vláde.

"Mám predstavu, ako by to mohlo fungovať, ale mojím cieľom je neobmedzovať ľudí s riešeniami, ktoré by mohli prísť. Je to otvorená databáza a už dnes nám ľudia píšu," poznamenala Zemanová.

Ako príklad spomenula haváriu v Slovnafte, kde rôzni ľudia predstavili udržateľné riešenie, ktoré zachránilo ostrov od znečistenia.

"Tu nejde o sanáciu jednotlivých zdrojov a skládok, prioritou je zastaviť toxický mrak na území, na ktorom sa infiltruje voda do Žitného ostrova," hovorí Zemanová.

Galek deklaroval, že ministerstvo bude partnerom budúcich riešení ochrany ostrova, ktoré vzniknú z projektu.

"V tomto prípade sa pre nás stala prioritou ochrana vôd, jasne sme to deklarovali. Je to možno na úkor nejakých investícií v nasledujúcich rokoch, ale vždy je to lacnejšie, ako keby sme museli sanovať prípadné ekologické havárie," povedal Galek.

Rakúsko je na stavbu ropovodu pripravené

Proti výstavbe ropovodu cez Bratislavu, teda aj cez Žitný ostrov, sa už jasne postavil Bratislavský samosprávny kraj, ako aj vedenie bratislavskej mestskej časti Petržalka.

Aj keď spoločnosť Bratislava-Schwechat Pipeline (BSP) považuje projekt výstavby ropovodného prepojenia Bratislavy a rakúskeho Schwechatu stále za reálny, na konečné slovo si počká až od novej vlády.

Spoločnosť Bratislava-Schwechat Pipeline, ktorú založili slovenský Transpetrol (74-percentný vlastník) a rakúsky OMV (26-percentný), už niekoľko rokov hľadá alternatívne riešenia trasovania slovensko-rakúskeho ropovodu.

Trasa plánovaného ropovodu mala viesť z 90 % celkovej dĺžky (približne 80 kilometrov) územím Rakúskej republiky.

Na rakúskej strane je všetko pripravené na výstavbu ropovodu už viac rokov. Problémom je trasovanie úseku na území Slovenskej republiky.

Spoločnosť BSP upozorňuje, že už v súčasnosti územím Žitného ostrova prechádza 17 kilometrov ropovodu Družba a taktiež sú na tomto území situované viaceré čerpacie stanice, či rôzne dopravné stavby, po ktorých sa uskutočňuje preprava ropných látok.

Slovensko-rakúsky ropovod mal byť navrhnutý podľa najprísnejších a vysoko nadštandardných kritérií pre líniové stavby tohto druhu, keďže nešlo o klasický konvenčný systém, ale o sofistikovanú stavbu.

Rezervný ropovod do Rakúska

Projekt ropovodu bol z hľadiska trasovania spracovaný vo variantných riešeniach.

Vo verzii projektu z roku 2008 mal ropovod smerovať cez územie Žitného ostrova.

Neskôr spoločnosť Bratislava-Schwechat Pipeline vypracovala návrh desiatich trás v takzvanom karpatskom alebo mestskom koridore.

Mestský koridor mal viesť cez Bratislavu, karpatský mal smerovať cez Karpaty do rakúskej obce Marchegg.

Modely vedené cez Karpaty, ktoré boli pre aktivistov prijateľnejšie, však boli podľa firmy Bratislava-Schwechat Pipeline finančne nákladnejšie.

Ropovod mal stáť podľa pôvodných odhadov 75 až 140 miliónov eur. Slovensko malo začať s výstavbou ropovodu ešte na jeseň roku 2004.

Pre problémy s trasovaním ropovodu na slovenskom území sa však projekt neustále posúval.

Ropovod medzi Bratislavou a Rakúskom bol projektovaný ako reverzný, čo znamená, že v prípade výpadku dodávok ropy prostredníctvom ropovodu Družba by bolo Slovensko schopné prijímať dodávky ropy cez sieť ropovodov TAL a AWP z územia Rakúska.