Ceny ropy vzrástli, trhy čakajú na schôdzku OPEC+

OPEC+ by sa mal rozhodnúť, či sa program redukcie ťažby predĺži aj na obdobie po júni.

2. jún 2020 o 8:18 TASR

SINGAPUR. Ceny ropy v utorok vzrástli, pričom cena ropy Brent sa posunula bližšie k hranici 39 USD za barel (159 litrov).

Trhy čakajú na blížiacu sa schôdzku štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu a ďalších producentov na čele s Ruskom (OPEC+), na ktorej by sa malo rozhodnúť, či sa terajší program redukcie ťažby predĺži aj na obdobie po júni.

V súčasnosti producenti realizujú program znižovania ťažby v rekordnom objeme 9,7 milióna barelov denne.

Program, ktorý sa začal v máji, platí do konca júna a producenti by mali rozhodnúť, či ho predĺžia o ďalšie dva mesiace. Online schôdzka by sa mala konať 4. júna.

"Všetko je postavené na ďalšej redukcii ťažby a zotavení dopytu," povedal Vivek Dhar, komoditný analytik z Commonwealth Bank. Viacerí analytici predpokladajú, že štáty združené v zoskupení OPEC+ sa na ďalšom znížení ťažby dohodnú a koncom augusta zasadnú opäť, aby posúdili situáciu na trhu.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.26 h SELČ 38,68 USD (34,80 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 36 centov.

Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 35,71 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 27 centov.

(1 EUR = 1,1116 USD)