Po dvoch mesiacoch opäť platia bezplatné vlaky pre žiakov a študentov

Vlaky môžu bezplatne využívať naďalej aj dôchodcovia.

1. jún 2020 o 12:16 SITA

BRATISLAVA. Bezplatná železničná preprava pre deti, žiakov a študentov je po dvoch mesiacoch od pondelka opäť obnovená.

Ministerstvo dopravy a výstavby o tom rozhodlo v spojitosti s čiastočným otvorením škôl a školských zariadení od 1. júna.

Otvorili školy a škôlky

Bezplatná preprava detí od šesť do šestnásť rokov a žiakov a študentov do 26 rokov bola od 1. apríla dočasne pozastavená až do odvolania na základe rozhodnutia vlády SR v súvislosti s opatreniami proti koronavírusu.



Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. Filip Hlubocký ocenil, že ministerstvo dopravy zareagovalo na otvorenie škôl a vrátilo späť žiakom a študentom bezplatnú prepravu vlakmi.

"Veľké zľavy pre vybrané skupiny cestujúcich vo vlakovej doprave sú okrem samozrejmých sociálnych efektov obrovským impulzom investícií do najekologickejšej formy hromadnej dopravy," povedal Hlubocký.



Šéf národného vlakového osobného dopravcu čakáva, že mladí ľudia si vďaka možnosti cestovať vlakmi bezplatne uvedomia potenciál a výhody vlakov a ostanú im verní, aj keď im skončí nárok na využívanie bezplatnej prepravy.

Medziročné nárasty našich tržieb pred koronakrízou túto teóriu potvrdzujú," uviedol Hlubocký.

Bezplatné aj pre dôchodcov

Vlaky môžu bezplatne využívať naďalej aj dôchodcovia vo vozňoch 2. triedy v prípade spojov vo verejnom záujme na objednávku štátu.

Popri dominantnom vlakovom osobnom dopravcovi ZSSK môžu oprávnené skupiny cestujúcich používať aj spoje súkromnej spoločnosti RegioJet na trati Bratislava - Dunajská Streda - Komárno.

Bezplatná železničná preprava detí, žiakov, študentov a dôchodcov je zavedená od 17. novembra 2014, jej objednávateľom je ministerstvo dopravy a výstavby.