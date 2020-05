Korčok: Vďaka pomoci od EÚ môže Slovensko vyjsť z koronakrízy ešte silnejšie

Kmec uviedol, že situácia na Slovensku je veľmi dobrá, preto je potrebné oveľa rýchlejšie rozmýšľať o otvorení ekonomiky.

30. máj 2020 o 15:44 TASR

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA. Slovensko môže vďaka finančnej pomoci zo strany Európskej únie (EÚ) vyjsť z koronakrízy možno ešte silnejšie a má šancu zmodernizovať krajinu vo viacerých oblastiach.

V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to vyhlásil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS).

Balík vo výške 750 miliárd eur

Reagoval tak na návrh Európskej komisie, ktorá chce balíkom vo výške 750 miliárd eur prispieť k záchrane európskeho hospodárstva po koronakríze.

"Nejde len o to vyjsť z krízy, ale premeniť krízu do šance. Pre Slovensko je to dodatočný impulz. Peniaze sú v prvých rokoch sústredené na veľké štrukturálne reformy. Môžeme si našu krajinu zmodernizovať vo viacerých oblastiach a z krízy vyjsť možno ešte silnejší," povedal šéf slovenskej diplomacie.

Z balíka 750 miliárd eur by podľa jeho slov malo Slovensko dostať osem miliárd a z toho šesť miliárd eur by malo ísť na štrukturálne reformy.

"Slovensko by z takejto krízy oveľa ťažie vychádzalo, ak by sme nemali tento impulz," podotkol Korčok s tým, že slovenská vláda sa teraz musí dohodnúť, či podporí takýto model pomoci a ak áno, ako sa peniaze určené pre Slovensko prerozdelia.

"Stojí pred nami veľká úloha," poznamenal minister. Upozornil, že pre koronakrízu sa očakáva v rámci EÚ prepad ekonomiky a preto treba konať.

Kmec: Treba rýchlejšie otváranie ekonomiky

Podpredseda Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti Peter Kmec (Smer) v relácii uviedol, že epidemiologická situácia na Slovensku je veľmi dobrá, preto je potrebné oveľa rýchlejšie rozmýšľať o otvorení ekonomiky.

"Situácia je alarmujúca," vyhlásil s tým, že Slovensko čelí kríze. Upozornil, že otázka otvárania hraníc je napojená na budúcnosť slovenskej ekonomiky.

Zároveň vyzval premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), aby prebral líderstvo v obnovovaní ekonomiky.

"Stále sa venuje hygienickým a epidemiologickým problémom, to by som už však nechal na odborníkov," skonštatoval poslanec. V prípade finančnej pomoci zo strany EÚ vyjadril obavy, či Slovensko bude schopné efektívne vyčerpať osem miliárd za tak krátke obdobie.

"Ide o veľké peniaze a mali by smerovať predovšetkým na obnovu hospodárskeho rastu," podotkol.

Naďalej prebiehajú rokovania

Minister zahraničných vecí odmieta tvrdenia, že Slovensko zaostáva v procese otvárania svojich hraníc.

Potvrdil, že s okolitými i ďalšími krajinami naďalej prebiehajú rokovania. Zmeniť odporučenie pre Slovákov necestovať do zahraničia je podľa ministra vážne rozhodnutie a ministerstvo to urobí len vtedy, "keď sa budeme vedieť pod to podpísať".

"Záleží to od toho, ako bude vyzerať situácia vo svete," vysvetlil šéf slovenskej diplomacie. Slovákom naďalej odporúča pred každou cestou do zahraničia zvážiť, či je to nevyhnutné.

Radí tiež, aby si naštudovali na webe ministerstva zahraničných vecí, aké opatrenia platia v jednotlivých krajinách.