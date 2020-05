Šefčovič: Prím v rozpočte Únie hrajú investície do zelených a digitálnych technológií

Slovensko môže počítať aj s výhodnými pôžičkami do päť miliárd eur.

27. máj 2020 o 21:55 TASR

BRUSEL. Nový návrh sedemročného rozpočtu EÚ (2021 - 2027) je bezprecedentný svojím objemom, spôsobom, akým bude Únia mobilizovať finančné prostriedky, a aj svojím zameraním.

Pre TASR to uviedol podpredseda EK pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič po tom, ako predsedníčka EK Ursula von der Leyenová okrem dlhodobého rozpočtu predstavila aj plán na oživenie hospodárstva EÚ v hodnote 750 miliárd eur.

"Pozeráme sa skutočne do budúcna a prím budú mať investície do zelených a digitálnych technológií a do celkovej odolnosti ekonomiky. Každá krajina vrátane Slovenska bude musieť vypracovať komplexný národný plán obnovy a odolnosti, ktorý má byť zároveň prepojený na reformy," opísal situáciu Šefčovič.

Potvrdil, že Slovensko môže vďaka programu s názvom "EÚ ďalšej generácie" počítať s dodatočnými grantmi v takmer osemmiliardovom objeme a aj s výhodnými pôžičkami do päť miliárd eur.

Financie by mali prichádzať cez zabehnuté a aj celkom nové programy (napríklad Fond na obnovu a odolnosť), cez kohéznu politiku, cez Fond pre spravodlivú transformáciu a tiež cez Program na rozvoj vidieka. Všetky tieto návrhy idú nad rámec návrhu viacročného finančného rámca (VFR) spred koronakrízy.

"S obrovskou príležitosťou však prichádza aj obrovská domáca úloha. Nestrácajme preto čas. Po prvé, potrebujeme rýchlu dohodu členských štátov. Po druhé, aj na Slovensku potrebujeme dobrú víziu a dobré projekty aj preto, že časť peňazí bude nutné využiť veľmi rýchlo, do roku 2024. Toto je nielen šanca postaviť našu ekonomiku na nohy, ale ju aj zoceliť do budúcna," vysvetlil slovenský eurokomisár.

Šefčovič pripomenul, že v dôsledku pandémie nového koronavírusu členské krajiny volali po tom, aby EK prišla so smelým návrhom. To, čo eurokomisia predložila, sa podľa neho dá označiť za historický míľnik, za okamih začiatku novej éry európskej spolupráce.

Komisár pripomenul, že z pohľadu Slovenska bol VFR doteraz jediným zdrojom európskych príjmov, a preto nový nástroj v hodnote 750 miliárd eur treba čo najlepšie využiť. Nebude doň potrebné vkladať národné príspevky, využije sa bonita európskej ekonomiky a od roku 2028 sa pôžičky budú po 30 rokov splácať aj prostredníctvom vlastných rozpočtových zdrojov EÚ.

"Ide o úplne novú filozofiu. Nová palebná sila sa má využiť na to, aby sme sa v dobrom slova zmysle prehupli do 21. 'postcovidového' storočia, nesmieme už vrážať peniaze do zastaraných uhlíkových technológií, ale zamerať sa na nové moderné ekonomické odvetvia," opísal situáciu. Posilniť je potrebné aj odolnosť ekonomík, lebo koronakríza ukázala závislosť EÚ od niektorých výrobkov a surovín, ktoré dováža z tretích krajín. "Bezprecedentná kríza sa novým rozpočtom môže zmeniť na bezprecedentnú možnosť, ako využiť nové nástroje nielen na prekonanie krízy, ale na celkovú modernizáciu spoločnosti a zlepšenia postavenia EÚ vo svete," dodal Šefčovič.

Pre Slovensko sa podľa jeho slov črtá možnosť získať okolo osem miliárd eur v nesplatných grantoch a päť miliárd v podobe vysoko výhodných dlhodobých pôžičiek.

"Hlavnou úlohou pre Slovensko bude politicky a diplomaticky podporiť, aby návrh eurokomisie uspel," odkázal Šefčovič. Za najideálnejšie považuje, keby sa členské štáty na tom dohodli už v júni. A spresnil, že hlavnou "domácou úlohou" pre Slovákov bude vyčerpať prostriedky z EÚ, lebo SR pravidelne zlyháva pri čerpaní eurofondov. Upozornil, že treba využiť tento moment zväčšenia objemu financií na ozdravenie ekonomiky, pričom vláda by mala periodicky vyhodnocovať čerpanie týchto zdrojov a ich alokáciu podľa priorít EÚ. Zároveň by mala motivovať podnikateľov, lokálne a regionálne samosprávy, akademickú obec a neziskové organizácie na predkladanie vysokokvalitných projektov pre modernizáciu Slovenska - aby sa nestalo to, že sa podarí vyrokovať vysoký balík financií pre SR, ale pre nedostatok dobrých projektov ich nebude možné využiť.

"Ide o príležitosť pre našu krajinu, ktorá sa vyskytne raz za generáciu, že môžeme skočiť vpred a pripraviť sa na moderné 21. storočie s veľkou pomocou financií z EÚ," odkázal Šefčovič.