Slovensko dostane od eurokomisie zhruba osem miliárd

Ozdravný balík eurokomisie je podľa štátneho tajomníka Martina Klusa bezprecedentný.

27. máj 2020 o 19:53 TASR

BRATISLAVA. Slovenská republika dostane od Európskej komisie na obdobie do roku 2024 zhruba osem miliárd eur.

Európska komisia v stredu predstavila záchranný balík pre európske ekonomiky postihnuté krízou spôsobenou novým koronavírusom s názvom "Budúca generácia EÚ", ktorý obsahuje približne 750 miliárd eur.

Peniaze formou grantov

Väčšina z neho bude krajinám poskytnutá vo forme grantov. Uviedol to predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti Tomáš Valášek (Za ľudí).

"Podľa prvotných kalkulácií Slovensko dostane len na obdobie do roku 2024 zhruba osem miliárd eur. Pripomínam, že to je zhruba osem percent nášho hrubého domáceho produktu (HDP)," spresnil Valášek s tým, že návrh Komisie ešte musí prejsť schválením všetkých členských krajín, ale očakáva sa, že tie celkové sumy budú v zásade podobné.

Valášek pripomenul, že Slovensko je jednou z najhorších krajín pri čerpaní eurofondov.

"Z tých doterajších programov v rámci 2014 až 2020 sme minuli z 19 miliárd ledva šesť miliárd - iba 33 percent. Míňame tempom zhruba jedna miliarda za rok a už to spôsobilo tie problémy s korupciou, ktoré sú verejne známe," zhodnotil Valášek. Dodal, že podľa jeho prvotných kalkulácií týmto záchranným balíkom Slovensko bude teraz čerpať štyri miliardy za rok.

Záchranný balík je podľa Valáška pre Slovensko príležitosťou. "Náš hospodársky prepad bude obrovský. Tie sumy sa odhadujú medzi siedmimi, možno až 14 percentami HDP. Budeme si musieť požičať a teraz je otázka, či si požičiame ako Slovensko alebo či si požičiame ako Európska komisia s nižšími úrokovými sadzbami a aj s tou možnosťou, že časť toho balíka bude splatená až o nejakých 30 rokov a že časť toho balíka bude splatená nie nami, ale formou nových daní a nových colných opatrení, ktoré EÚ príjme," vysvetlil.

Potenciálne výbornou správou je podľa Valáška aj to, že tých približne osem miliárd eur, ktoré bude treba minúť do roku 2024, je určených takmer explicitne na štrukturálne reformy.

"Moja výzva je - využime tú príležitosť, ktorú teraz máme s tým obrovským novým balíkom, nie na to, aby sme zakonzervovali súčasný ekonomický model, ale aby sme urobili ten skok do 21. storočia a prešli na technológie a na hospodársky model, ktorý nám bude fungovať ďalších niekoľko dekád, nie len pár rokov," dodal Valášek.

Stovky miliárd pre Úniu

Ozdravný balík pre Európsku úniu (EÚ), ktorý v stredu predstavila predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, je vo viacerých prípadoch bezprecedentný. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus na stredajšom brífingu.

Poukázal na to, že reaguje na zdravotnú krízu, ktorá vyústila do ekonomickej krízy, akú EÚ ešte nezažila. Vysvetlil, že ozdravný balík sa navrhuje v objeme 750 miliárd eur v stálych cenách z roku 2018, čo zodpovedá 809 miliardám v bežných cenách. "Pôjde o dočasný nástroj, to treba zdôrazniť, ktorý bude smerovať na podporu investícií do našej budúcnosti. Tá by mala byť hlavne zelená a digitálna," povedal štátny tajomník rezortu diplomacie.

Návrh je podľa Klusa bezprecedentný aj preto, lebo reaguje spôsobom, aký EÚ ešte nikdy nerobila. "Požičia si na finančných trhoch. Splácať bude až oveľa neskôr, hovoríme v tomto prípade o viac ako desaťročí, a v čase, keď na to bude ekonomicky dostatočne silná. Je to novinka, ktorú doposiaľ EÚ nikdy nepredstavila, a predpokladáme, že sa ešte stretne so silnou politickou diskusiou," objasnil Klus.

Štátny tajomník Ministerstva financií (MF) SR Ľuboš Jančík sa vyjadril k tomu, čo balík znamená pre Slovensko. "V nasledujúcich siedmich rokoch, čiže nový sedemročný rozpočet, by mal pre Slovensko priniesť zhruba 18 miliárd eur a ten plán obnovy, čiže akási nadstavba tohto rozpočtu - tak sa hovorí, že pre Slovensko by mohla doniesť päť až osem miliárd eur," uviedol Jančík. Dodal, že z pohľadu Ministerstva financií SR je veľmi dôležité, že nadstavba a dodatočné zdroje sú viazané na štrukturálne reformy. "Vidíme, že z týchto zdrojov by sa mali financovať naozaj zmysluplné investície."

Väčšina krajín prijala návrh Komisie podľa Klusa zatiaľ veľmi pozitívne, ešte stále sa však čaká, ako sa k nemu vyjadria niektoré členské štáty.