Súkromné poisťovne kritizujú štát za nedostatočné platby za zamestnancov

Kým za týchto ľudí štát posiela len 32 eur mesačne, zamestnancom odchádza z výplaty 147 eur.

25. máj 2020 o 14:37 TASR

BRATISLAVA. Štát za svojich poistencov už roky platí nedostatočné poistné.

Pre nízke platby za deti, dôchodcov, matky na materskej dovolenke či nezamestnaných sa rúca celý zdravotnícky systém. Zhodli sa na tom zástupcovia súkromných zdravotných poisťovní.

32 eur za zamestnanca štátu

"Kým za týchto ľudí štát posiela len 32 eur mesačne, zamestnancom odchádza z výplaty 147 eur. Poistencov štátu máme viac ako polovicu a ich počet bude následkami ochorenia COVID-19 rásť," uviedla Union zdravotná poisťovňa v reakcii na vyjadrenie ministra financií Eduarda Hegera (OĽaNO), ktorý tvrdí, že súkromné zdravotné poisťovne by mali na kompenzáciu aktuálnej situácie využiť svoje zisky z minulosti.

Ak podľa neho akcionári súkromných zdravotných poisťovní potrebujú pomoc štátu, ten môže do nich vstúpiť s kapitálom, ale bude v nich mať svoj podiel.

"Ak by štát požadoval majetkový vstup, potom by mal požadovať vstup aj do všetkých súkromných ambulancií, lekární, nemocníc, záchraniek či laboratórií, ktoré budú prijímať tieto úhrady," uviedol PR špecialista ZP Dôvera Matej Štepianský.

Poistenci štátu sú drahší

Podľa neho tiež štát nemá vlastné peniaze, ale príjmy z daní, ktoré mu platia aj poistenci súkromných zdravotných poisťovní.

"Štát by mal zabezpečiť férové, predvídateľné a stabilné financovanie zdravotnej starostlivosti," tvrdí.

"Poistenci štátu, ako deti, seniori, matky na materskej a nezamestnaní v mnohých prípadoch, prirodzene, potrebujú častejšiu a nákladnejšiu zdravotnú starostlivosť. Preto by za nich štát mal platiť platbu, ktorá je férová aj voči ostatným poistencom," doplnili zástupcovia Union ZP na pondelkových raňajkách na tému financovania zdravotníctva.

Pozitíva súkromnej sféry

Súkromné zdravotné poisťovne podľa nich musia existovať, pretože ak by o všetkých finančných zdrojoch rozhodovala len jedna poisťovňa, niektoré subjekty by mohli mať protekciu, zvýšilo by sa riziko úplatkárstva či nátlaku a financovanie by nemuselo byť spravodlivé.

Heger minulý týždeň poukázal aj na to, že keď boli súkromné zdravotné poisťovne v zisku, so štátom sa oň nedelili.

"Keď sú zisky, každý má svoj. Keď sú straty, štát - príď na pomoc," dodal s tým, že každý akcionár má byť zodpovedný voči svojej firme.