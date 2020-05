Ceny ropy klesli, za celý týždeň však smerujú k výraznému rastu

Napätie medzi USA a Čínou opäť rastie.

22. máj 2020 o 20:19 TASR

NEW YORK. Ceny ropy počas piatka klesli, keď trhy zareagovali na opätovný rast napätia medzi USA a Čínou, čo by mohlo ešte zhoršiť už aj tak nepriaznivú ekonomickú situáciu a zasiahnuť do zotavovania dopytu po rope.

Za celý týždeň smerujú ceny ropy Brent aj americkej WTI k rastu, analytici však zároveň upozorňujú na prípadnú druhú vlnu pandémie.

V minulých dňoch ceny ropy rástli, keď ich podporili signály obmedzovania produkcie a zvyšovania dopytu po komodite, v piatok však nabrali opačný kurz.

Trhy znepokojili informácie z Číny, že vláda prvýkrát za tri desaťročia nestanoví cieľ hospodárskeho rastu, a nervozitu na trhoch zvýšil aj opätovný rast napätia medzi Pekingom a Washingtonom.

Tentoraz USA ostro zareagovali na plány Číny prevziať kontrolu nad legislatívou v oblasti bezpečnosti na území Hongkongu.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 19.42 h SELČ 35,02 USD (32,12 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,04 USD (2,88 %).

Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 33,14 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 78 centov alebo 2,30 %.

Vzhľadom na vývoj v minulých dňoch však smerujú ceny ropy k týždennému rastu. Cena ropy Brent by mala za tento týždeň zaznamenať rast zhruba o 6 % a cena WTI o 11 %.

Podľa niektorých analytikov však rast cien v tomto týždni prišiel dosť skoro a v dosť vysokom rozsahu. Ako uviedli, druhá vlna nového koronavírusu nemusí byť taká vzdialená a prípadné opätovné reštrikcie v ekonomike povedú k poklesu cien na ešte nižšie úrovne než v prípade prvej vlny.