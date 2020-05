Časť výroby Volkswagenu prejde budúci týždeň na trojzmennú prevádzku

Výrobná kapacita bratislavského závodu sa každým týždňom zvyšuje.

22. máj 2020 o 15:50 SITA

BRATISLAVA. Budúci týždeň prejde časť výroby našej najväčšej automobilky, Volkswagen Slovakia, na trojzmennú prevádzku.

Ako ďalej pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa fabriky Lucia Makayová, výrobná kapacita závodu sa od opätovného spustenia produkcie každým týždňom zvyšuje.

"Budúci týždeň prejde časť výroby na trojzmennú prevádzku, pričom automobilka vyrába už od konca apríla všetky modely produktového portfólia," dodala.



Volkswagen Slovakia v reakcii na klesajúci dopyt na trhoch s vozidlami a obmedzenia v dodávateľskom reťazci prerušil výrobu 17. marca tohto roku, pôvodne na dva týždne.

Potom automobilka odstávku predĺžila do 5. apríla vrátane, neskôr informovala, že predlžuje prerušenie výroby vo všetkých troch tuzemských závodoch o ďalšie štyri pracovné dni (do Veľkej noci) a napokon sa rozhodla, že dočasné zastavenie výroby bude pokračovať aj v 16. kalendárnom týždni (do 19. apríla 2020). Postupný nábeh potvrdila od 20. apríla.