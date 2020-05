Slovensko podporuje francúzsko-nemecký návrh na nový fond obnovy

Fond obnovy by bol súčasťou rozpočtového rámca EÚ na ďalšie obdobie rokov 2021 až 2027.

22. máj 2020 o 11:39 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo financií pod vedením Eduarda Hegera (OĽaNO) víta francúzsko-nemecký návrh na vytvorenie fondu obnovy Európskej únie (EÚ).

Uviedlo to v stanovisku pre TASR. Fond by mal disponovať prostriedkami v objeme 500 miliárd eur a mal by pomôcť európskym ekonomikám v obnove.

Nový fond obnovy by bol súčasťou rozpočtového rámca Európskej únie na ďalšie obdobie rokov 2021 až 2027 a pomoc by bola vo forme grantov. Európska komisia by si prostriedky požičala na finančných trhoch.

Zodpovednosť za tento dlh by sa pridala do rozpočtu EÚ, do ktorého prispievajú členské krajiny v závislosti od veľkosti a prosperity ich ekonomík. Akýkoľvek plán obnovy však musí schváliť všetkých 27 členov únie. Slovensko tento návrh podporuje.

Súvisiaci článok Historický krok pre Európsku úniu? Merkelová s Macronom navrhujú spoločný dlh Čítajte

"Ministerstvo financií víta tento francúzsko-nemecký návrh, pretože nastavuje správny signál pre obnovu európskych ekonomík.

Významným míľnikom je aj kompromisná dohoda medzi dvoma najväčšími ekonomikami EÚ. Jeho navrhovaná veľkosť z neho robí makroekonomicky relevantný inštrument," skonštatoval tlačový odbor rezortu financií.

Táto iniciatíva má podľa ministerstva za cieľ pozitívne ovplyvniť pripravovaný návrh Európskej komisie na budúci viacročný finančný rámec EÚ vrátane fondu obnovy EÚ.

"Minister financií Eduard Heger už počas videokonferencie Rady Ecofin 19. mája privítal predmetný návrh, podľa ktorého ide o významný moment v histórii EÚ, ktorý je však potrebné prepojiť s reformným úsilím, rýchlym návratom k zodpovednej rozpočtovej politike a bojom s daňovými podvodmi," doplnilo ministerstvo.

Potreba reagovať na hospodársku krízu po prekonaní tej zdravotnej podľa MF SR vzišla z rokovaní ministrov financií EÚ vo formáte euroskupiny a bola následne potvrdená aj lídrami, ktorí mandátovali Európsku komisiu urýchlene pripraviť návrh na revidovaný sedemročný rozpočet EÚ vrátane tzv. nadstavby, teda Programu obnovy EÚ.

"Všetky ekonomiky EÚ boli krízou zasiahnuté a sú od seba vzájomne závislé, mali by si teda nájsť svoje férové miesto v rámci tohto programu," dodal rezort financií.