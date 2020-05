Japonský export klesol v apríli najprudšie od roku 2009

Pandémia stiahla tretiu najväčšiu ekonomiku na svete ešte hlbšie do recesie.

21. máj 2020 o 8:38 TASR

TOKIO. Japonský export klesol v apríli najprudšie od roku 2009. Pandémia nového koronavírusu totiž výrazne obmedzila globálny dopyt po autách, priemyselných materiáloch a ďalších tovaroch a zrejme stiahla tretiu najväčšiu ekonomiku na svete ešte hlbšie do recesie.

Vývoz v apríli medziročne padol o 21,9 %, po znížení o 11,7 % v marci, uviedlo japonské ministerstvo financií.

Prepad exportu vývozu bol najprudší od októbra 2009, keď ho obmedzila globálna finančná kríza, ale o niečo slabší, než očakávali analytici, ktorí počítali až s -22,7 %.

Export do USA sa v apríli znížil o 37,8 %, keď vývoz áut tam skolaboval o 65,8 %. Vývoz do Ázie, na ktorú pripadá viac než polovica japonského exportu, klesol o 11,4 % a vývoz do Európskej únie padol o 28 %. Export do Číny, ktorá je najväčším obchodným partnerom Japonska, sa znížil o 4,1 %.

Import v apríli medziročne klesol o 7,2 % po -5 % v predchádzajúcom mesiaci, pričom analytici predpovedali pád až o 12,9 %.

Deficit zahraničného obchodu v apríli dosiahol 930,4 miliardy JPY (7,89 miliardy eur) po prebytku 4,9 miliardy JPY v marci. Analytici prognózovali schodok vo výške 560 miliárd JPY.