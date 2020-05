Ropa zdražela o viac ako tri percentá, v USA klesli zásoby

Cena ropy Brent sa priblížila k hranici 36 dolárov za barel.

20. máj 2020 o 21:10 TASR

NEW YORK. Ceny ropy vzrástli o vyše 3 percentá, pričom cena ropy Brent sa priblížila k hranici 36 USD za barel (159 litrov).

Trhy podporili postupne sa zvyšujúci dopyt, ako aj informácie z amerického ministerstva energetiky o nečakanom poklese zásob ropy v USA.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 20.33 h SELČ 35,84 USD (32,71 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,19 USD (3,43 %).

Ešte výraznejšie vzrástla cena americkej ľahkej ropy WTI. Dosiahla 33,53 USD za barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke predstavuje rast o 1,57 USD (4,91 %).

Ceny ropy do veľkej miery podporila správa z amerického ministerstva energetiky. To v stredu informovalo, že ropné zásoby v USA klesli v týždni do 15. mája o 5 miliónov na 526,5 milióna barelov.

To znamená nečakaný pokles, keďže analytici oslovení agentúrou Reuters počítali s rastom o 1,2 milióna barelov.

(1 EUR = 1,0958 USD)