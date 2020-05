Poslanci schválili zákon o zájazdoch, má pomôcť cestovkám

Cestovné kancelárie dostanú vyše roka na to, aby vyriešili zrušené zájazdy pre pandémiu.

20. máj 2020 o 17:46 (aktualizované 20. máj 2020 o 18:45) TASR

BRATISLAVA. Cestovné kancelárie dostanú vyše roka na to, aby vyriešili zrušené zájazdy pre situáciu okolo nového koronavírusu.

Parlament v skrátenom legislatívnom konaní schválil návrh zákona o zájazdoch z dielne ministerstva hospodárstva. Za prijatie novely hlasovalo 105 poslancov zo 119 prítomných.

Zmena zmluvy alebo náhradný zájazd

Ak pre mimoriadnu situáciu na Slovensku alebo pre podobnú situáciu v cieľovom mieste trasy zájazdu nie je možné poskytnúť cestujúcemu základné znaky služieb cestovného ruchu, cestovná kancelária môže zákazníkovi navrhnúť zmenu zmluvy o zájazde alebo mu zaslať oznámenie o náhradnom zájazde, ak cestujúci neprijme navrhnutú zmenu zmluvy.

"Cestovná kancelária je povinná dohodnúť sa s cestujúcimi na poskytnutí náhradného zájazdu najneskôr do 31. augusta 2021," uvádza sa v návrhu zákona.

Ak sa tak nestane, platí, že cestovná kancelária od zmluvy odstúpila a je povinná cestujúcemu vrátiť všetky platby, najneskôr do 14. septembra 2021.

"Ak je napriek mimoriadnej situácii z dôvodu ochorenia Covid-19 v Slovenskej republike alebo obdobnej situácii v cieľovom mieste alebo v ktoromkoľvek mieste trasy zájazdu možné poskytnúť zájazd podľa zmluvy o zájazde a cestujúci nesúhlasí s poskytnutím zájazdu, je povinný o tom písomne informovať cestovnú kanceláriu najneskôr 30 dní pred začatím zájazdu," uvádza sa v právnej norme.

Cestovná kancelária je potom povinná do 14 dní zaslať oznámenie o náhradnom zájazde.

Počíta sa aj s výnimkami

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) uviedol, že jeho rezort sa pri tvorbe zákona inšpiroval Českou republikou a takéto riešenie pri zájazdoch prijalo už 12 krajín. Návrh zákona tiež počíta s výnimkami.

Parlament schválil pozmeňujúci návrh z výborov, ktorým sa znižuje vek osôb oprávnených odmietnuť náhradný zájazd písomne do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o náhradnom zájazde zo 70 na 65 rokov.

"Cieľom predloženia pozmeňujúceho návrhu je poskytnúť výhodnejšie podmienky na odmietnutie náhradného zájazdu širšiemu počtu starších osôb," uvádza sa v spoločnej správe z výborov.

Na preplatenie zájazdu ihneď budú mať nárok aj tehotné ženy a ľudia, ktorí sa v dôsledku koronakrízy stali nezamestnanými.

Ak by hrozilo, že by sa nejaká cestovná kancelária dostala do insolventnosti pre vyplatenie niektorých skupín klientov, tak v tom prípade zo štátneho fondu, s týmto cieľom vytvoreným, sa poskytne účelová pôžička na vykrytie toku peňazí.

Zákon kritizujú

Spotrebiteľské Centrum upozorňuje, že novela zákona o zájazdoch porušuje práva spotrebiteľov a je v rozpore so smernicou Európskej únie. Slovensku za nerešpektovanie práv spotrebiteľov podľa organizácie hrozia žaloby.

Doposiaľ platný zákon o zájazdoch podľa Spotrebiteľského Centra poskytoval všetky možnosti na vyriešenie súčasnej situácie, a dokonca počíta aj s nepredvídateľnými situáciami, keď sa zájazd nezrealizuje.

"Mnohé cestovné kancelárie vzniknutú situáciu vyriešili v súlade s platným zákonom a po dohode so svojimi klientmi. Preto novela zákona ako neadekvátny zásah do práv spotrebiteľa nemá reálne opodstatnenie. Zákon je neférový a jednostranne zvýhodňuje cestovné kancelárie," tvrdí Miroslav Antoňak zo Spotrebiteľského Centra.

Z analýz organizácie vyplýva, že niektoré cestovné kancelárie skôr či neskôr budú nútené vyhlásiť konkurz.

"Týmto sa iba skomplikuje uplatňovanie nárokov na vrátenie peňazí cestujúcich," doplnil Antoňak. Spotrebiteľské združenia sa podľa jeho slov chcú obrátiť s petíciou na prezidentku.

"Požadujú, aby nebolo zasahované do základných práv občanov a aby parlamentom schválenú novelu nepodpísala," dodal Antoňak.