Británia prvýkrát v histórii predala dlhopisy so záporným úrokom

Štát dostane zaplatené za to, že si požičia peniaze.

20. máj 2020 o 17:44 TASR

LONDÝN. Británia predala v stredu dlhopisy s negatívnym výnosom, prvýkrát v histórii. To znamená, že štát za to, že si požičia peniaze, dostane zaplatené.

Británia sa tak od stredy pripojila ku krajinám ako Japonsko či Nemecko, ktoré už skôr vydali štátne dlhopisy so záporným úrokom, uviedla agentúra Reuters.

Dôvodom sú očakávaná hlboká globálna recesia v dôsledku pandémie nového koronavírusu a nákupy dlhopisov zo strany centrálnych bánk v úsilí zmierniť tlak na ekonomiku.

Ako uviedol britský denník Financial Times, ktorý sa odvolal na informácie britského Úradu pre správu dlhu, Británia predala trojročné dlhopisy v hodnote 3,8 miliardy libier (4,24 miliardy eur) s výnosom -0,003 percenta. To znamená, že investori, ktorí si dlhopisy kúpia a podržia až do termínu splatnosti, dostanú menej, než za ne pôvodne zaplatili.

Súvisiaci článok Apple i Amazon sú predražené. Experti radia, kam investovať Čítajte

Británia síce už pred štyrmi rokmi predala dlhopisy s negatívnym výnosom, boli to však iba dlhopisy s mesačnou splatnosťou. Tentoraz ide o predaj konvenčných dlhopisov s dlhšou lehotou splatnosti, dodal Financial Times.

Britský štatistický úrad v stredu informoval, že inflácia v Británii dosiahla v apríli 0,8 percenta, čo je najnižšia úroveň za takmer štyri roky. Pod spomalenie rastu cien sa podpísal najmä prepad cien ropy, niektorí ekonómovia však upozorňujú, že výrazný pokles dopytu v dôsledku opatrení na zmiernenie šírenia nového koronavírusu môže na ceny tlačiť ešte viac.

Finančné trhy sú teraz presvedčené, že britská centrálna banka bude musieť pristúpiť k ďalším opatreniam na podporu ekonomiky. Niektorí z nich počítajú s ďalším nákupom aktív.

Bank of England už v marci zvýšila program nákupu aktív, väčšinou vládnych dlhopisov, o ďalších 200 miliárd na 645 miliárd libier. Banka tak zareagovala s cieľom podporiť ekonomiku, ktorú zasiahla pandémia nového koronavírusu. Zároveň znížila hlavnú úrokovú sadzbu na historické minimum 0,1 percenta.

Dopyt po britskom dlhu odvtedy výrazne vzrástol. To je zároveň veľká úľava pre vládu, ktorá si pre dôsledky nového koronavírusu na ekonomiku plánuje tento rok požičať stovky miliárd libier.