Ak má štát pomáhať súkromným poisťovniam, bude si za to podľa Hegera pýtať podiely

O zabezpečenie fungovania súkromných poisťovní sa majú starať ich akcionári.

20. máj 2020 o 16:38 SITA

BRATISLAVA. O finančné zabezpečenie fungovania súkromných zdravotných poisťovní sa majú starať v prvom rade ich akcionári. Ak to nezvládajú a potrebujú pomoc štátu, treba sa baviť o tom, že štát za túto pomoc dostane aj podiel v súkromnej poisťovni.

Tvrdí to minister financií Eduard Heger, podľa ktorého totiž súkromné zdravotné poisťovne v dobrých časoch tvorili zisky, ktoré by práve v terajšej negatívnej situácii vplyvom koronavírusu mali použiť na dofinancovanie svojho fungovania.

“ "Keď sú zisky, každý má svoj. Keď sú straty, štát príď na pomoc. Prepáčte, ale takto to nemôže fungovať." „ Minister financií Eduard Heger

"V prvom rade je dôležité, aby sa akcionár postaral o svoju spoločnosť. Štát sa bude starať o Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (VšZP). A ak to teda oni nezvládajú ufinancovať, čo sa mi nechce úplne veriť, lebo to sú veľké poisťovne, ktoré majú silných akcionárov, tak sa môžeme baviť o tom, akým spôsobom štát vstúpi kapitálovým podielom do týchto firiem a pomôže im finančne. Ale tým pádom získa aj nejaký podiel v týchto spoločnostiach," povedal Heger po stredajšom rokovaní vládneho kabinetu.

Argument, že zdravotné poisťovne pôsobia na silne regulovanom trhu s verejným zdravotným poistením, a preto by sa k nim štát mal stavať rovnako, ako ku štátnej zdravotnej poisťovni, podľa ministra financií neobstojí.

Tvrdí, že stále sú to súkromné spoločnosti, ktoré išli do tohto podnikania dobrovoľne a tým na seba prevzali aj určité riziko, ktoré sa momentálne pre koronakrízu materializuje. Navyše, súkromné poisťovne v tvorbe zisku v minulosti neboli obmedzené a aj ho tvorili.

"Išli do tohto podnikania a podnikanie je vždy o riziku a podnikanie je aj o tom, že v dobrých časoch si odkladám aj na tie horšie časy. Ten zisk nebol nijako obmedzený, produkovali toľko zisku, koľko vedeli a teraz je potrebné, aby ten zisk použili v ťažkej situácii," povedal Heger.



Šéf rezortu financií tak naznačuje, že časy, kedy štát vyrovnával výpadky zdrojov vo financovaní zdravotníctva navyšovaním sadzby za poistencov štátu a tým v podstate rovnomerne dofinancoval tak štátnu, ako aj súkromné poisťovne, sa skončili.

"My sme to kritizovali aj v minulosti. To je tak, keď sú zisky, delia sa tie poisťovne so štátom? Keď sú zisky, každý má svoj. Keď sú straty, štát príď na pomoc. Prepáčte, ale takto to nemôže fungovať," dodal.