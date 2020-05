Proti zákazu nedeľného predaja sa postavili analytici aj časť obchodníkov

Obmedzenie by malo negatívny vplyv na ekonomiku a prinieslo by prepúšťanie.

20. máj 2020 o 16:59 TASR

BRATISLAVA. Možný zákaz nedeľného predaja aj po skončení sa mimoriadneho stavu sa nepáči analytikom ani veľkej časti obchodníkov.

Obmedzenie by malo negatívny vplyv na ekonomiku a prinieslo by aj prepúšťanie.

Radšej dohoda ako zákaz

Slovensko je demokratická krajina, kde má prednosť dobrovoľná dohoda slobodných ľudí, nie regulácie, zákazy a príkazy, uviedol v stredu Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS).

"Ak sú hlavným argumentom spoločenské dosahy, politici by mali svoje tvrdenia podoprieť faktickými argumentmi o tom, že nedeľný predaj nejakým zásadným spôsobom škodí spoločnosti," upozornil analytik INESS Martin Vlachynský.

Súvisiaci článok Slováci súhlasia s tým, aby boli potraviny v nedeľu zatvorené Čítajte

Nie je podľa neho tiež jasné, prečo sa politici zameriavajú len na maloobchod. "Ak sú argumenty spoločenské, mali požadovať aj zákaz nedeľnej práce v iných službách či v priemysle. Takto cez obmedzenie obchodu cielia len na niečo vyše dvoch percent pracovnej sily na Slovensku," uviedol Vlachynský.

Proti zákazu sa postavila aj platforma Ako dlho vydržíme, ktorá zastupuje prenajímateľov obchodných priestorov vo veľkých nákupných centrách, ale aj viac ako sto maloobchodných spoločností.

"Vzhľadom na očakávaný prepad ekonomiky by sa malo diskutovať nie o škrtení podnikateľských aktivít, ale o čo najväčšej podpore a rozmachu všade, kde je to možné," myslí si zástupca tejto platformy Peter Papanek. Či majú alebo nemajú byť v nedeľu obchody otvorené, by zvládli vyhodnotiť podľa Papanka aj samotní obchodníci.

Peter Zálešák zo spoločnosti NAY dodal, že tiež podporujú možnosť nedeľného predaja s možnosťou uplatnenia výhrady svedomia pre zamestnancov. Dôvody pre podporu nedeľného predaja sa už roky nemenia a pri súčasnom spomalení trhu sú silnejšie ako predtým.

"Už v minulosti sme o potenciáli takejto situácie diskutovali s našimi zamestnancami, sledujeme tiež štatistiky nedeľného predaja a sme presvedčení, že takýto zákaz prinesie viac nevýhod ako výhod pre zamestnancov, zákazníkov aj pre firmy," tvrdí Zálešák.

Zväzy nie sú jednotné

Súvisiaci článok Dohoda ešte nie je, zavreté obchody v nedeľu podporuje aj Mičovský Čítajte

Obchodné zväzy na Slovensku nie sú v otázke nedeľného predaja v obchodoch po koronakríze jednotné.

Kým Zväz obchodu je za zatvorenie obchodov v nedeľu, členovia Slovenskej aliancie moderného obchodu nemajú na túto otázku podľa jej predsedu Martina Krajčoviča jednotný názor.

Slovenským spotrebiteľom nedeľné zatvorenie predajní podľa aktuálneho prieskumu agentúry 2muse neprekáža. Jednoznačne s tým súhlasí 59 percent a skôr súhlasí 21 percent opýtaných.

Ešte väčšiu podporu malo podľa tohto prieskumu zatvorenie predajní v nedeľu aj po skončení sa koronakrízy u ľudí pracujúcich v maloobchode. Až 88 percent pracovníkov v maloobchodných predajniach si praje, aby ostali tieto obchody zatvorené.