Nezamestnanosť na Slovensku vzrástla na 6,57 percenta

Na úradoch práce pribudol pre koronakrízu vysoký počet nezamestnaných.

20. máj 2020 o 13:37 (aktualizované 20. máj 2020 o 13:57) TASR

BRATISLAVA. Na Slovensku pribudol na úradoch práce vysoký počet nezamestnaných, pod čo sa podpísala najmä koronakríza.

Miera evidovanej nezamestnanosti v apríli tohto roka vzrástla na 6,57 percenta z marcových 5,19 percenta. Medziročne vzrástla o 1,67 percentuálneho bodu.

Vyplýva to z najnovších údajov ústredia práce.

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie v apríli tohto roka dosiahol 180 756 osôb. Medzimesačne vzrástol o 37 763 osôb. Medziročne počet vzrástol o 45 966 osôb, čo je o 34,10 percenta.

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie dosiahla v apríli 7,43 percenta. Medzimesačne vzrástla o 1,22 p. b. Medziročne vzrástla o 1,38 p. b.

Stav celkového počtu uchádzačov o zamestnanie v apríli dosiahol 204 480 osôb. Medzimesačne vzrástol o 19,67 percenta. Medziročne stúpol ich počet o 22,99 percenta.

V štvrtom mesiaci tohto roka bol vo všetkých krajoch zaznamenaný medzimesačný nárast miery evidovanej nezamestnanosti. Najvýraznejší bol zaznamenaný v Prešovskom kraji.

Z regionálneho pohľadu najvyššiu mieru nezamestnanosti zaznamenal Prešovský kraj (10,37 percenta). Úroveň miery evidovanej nezamestnanosti nad slovenský priemer, teda 6,57 percenta, zaznamenal ešte Banskobystrický kraj s 8,71 percenta a Košický kraj s 8,96 percenta.

Na okresnej úrovni bol v apríli 2020 vo všetkých 79 okresoch dosiahnutý medzimesačný nárast miery evidovanej nezamestnanosti. V sledovanom mesiaci najvyššia miera evidovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná v okrese Rimavská Sobota (18,64 percenta). Najnižšiu mieru nezamestnanosti (2,62 percenta) dosiahol okres Bratislava V.

Ku koncu apríla tohto roka úrady práce evidovali 73 602 voľných pracovných miest. V medzimesačnom porovnaní to predstavovalo pokles o 11 072. Najviac voľných miest bolo v Bratislavskom kraji, a to 22 114 miest, najmenej ich bolo v Prešovskom kraji, a to 4195.