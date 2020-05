Príspevok na udržanie pracovného miesta sa nebude brať ako príjem

Novou podpredsedníčkou Správy štátnych hmotných rezerv bude od 21. mája Zuzana Šubová. Vyplýva to z návrhu predsedu správy rezerv, ktorý schválila vláda.

Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby dostanú viac času na zaplatenie poistného. Podmienené to ale bude poklesom tržieb o 40 percent a viac. Vláda schválila návrh nariadenia, ktorým sa ustanoví odklad odvedenia poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za marec a za máj tohto roka, a to do 31. decembra tohto roka.