Dohoda ešte nie je, zavreté obchody v nedeľu podporuje aj Mičovský

Krajniak si nemyslí, že by voľná nedeľa ovplyvnila zamestnanosť.

20. máj 2020 o 11:06 TASR

BRATISLAVA. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) si vie predstaviť zákaz nedeľného predaja, za by bola podľa neho aj väčšina prevádzkovateľov obchodných centier a odborárov.

Uviedol to pred stredajším rokovaním vlády s tým, že dohoda o tejto otázke ešte nie je.

Bez vplyvu na obraty

Krajniak si nemyslí, že by "voľná nedeľa" ovplyvnila zamestnanosť alebo obraty spoločností.

Anketa:

Mali by obchody zostať v nedeľu zatvorené aj po koronakríze? Áno 4460 Nie 2564 Je mi to jedno 283 Hlasovalo: 7307

Hlasovanie otvorené:

od: 11.05.2020 16:37

"Spôsobí to iba to, že obrat sa urobí v šiestich dňoch namiesto siedmich dní," poznamenal.

Za najdôležitejší bod aktuálneho rokovania vlády považuje predĺženie poskytovania pomoci štátu.

Predstavenú pomoc pre nájomcov považuje za fér. "To, čo sa neodpustí, to bude mať možnosť (prenajímateľ) splácať 48 mesiacov," načrtol.

Za férovú považuje aj nemožnosť zrušiť nájom, alebo zvýšiť nájom počas danej lehoty.

Za voľné nedele je aj Mičovský

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽaNO) je za to, aby obchody aj po koronakríze zostali v nedeľu zatvorené. Uviedol to pred stredajším rokovaním vládneho kabinetu.

"Som z generácie, ktorá bola zvyknutá na to, že v sobotu sa obchody zavreli a do pondelka do rána sme vedeli, že veľa toho nekúpime. Nejde však o to, z akej som generácie, som presvedčený, že všetko potrebuje svoj oddych," spresnil.

"Ak by v nedeľu obchody boli zatvorené, tak by sme vniesli do krajiny istý druh oddychu, ktorý by vyhovoval, predpokladám, väčšine obyvateľov. Určite sme po koronakríze pochopili, že vieme meniť svoje návyky pomerne rázne, keď nás niečo tlačí. Ja som za to, aby sme poučenie z koronakrízy využili na to, aby nedeľa bola dňom pokoja, teda tak, ako je aj oficiálne pomenovaná. Za náš rezort v tomto problém nevidím," dodal.