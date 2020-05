Šéfka britského turizmu je za vytvorenie leteckých mostov

Letecké mosty by prepojili krajiny s nízkym výskytom koronavírusu.

20. máj 2020 o 10:48 SITA

BRATISLAVA. Šéfka britského úradu pre turizmus Visit Britain Patricia Yatesová vyjadrila podporu myšlienke takzvaných leteckých mostov s krajinami s nízkym výskytom koronavírusu.

Výkonná riaditeľka Visit Britain pred poslancami britského parlamentu uviedla, že ide o "zaujímavú" ideu a naznačila, že USA by mohli byť otvorené uzatvoreniu takejto dohody.

Letecké mosty by umožnili návštevníkom z nízkorizikových krajín pricestovať do Británie bez toho, aby museli byť 14 dní v karanténe. Informuje o tom portál bbc.com.



"Letecký most medzi Veľkou Britániou a Amerikou by pre nás mohol byť cenný," konštatovala šéfka Visit Britain a dodala, že vzájomná dohoda by mala význam aj s ďalšími trhmi, vrátane Francúzska, Nemecka a Talianska.

Letecké spoločnosti majú námietky proti plánu britskej vlády uplatňovať 14-dňovú karanténu, ktorý podľa nich ľudí odradí od cestovania. Vláda uviedla, že uplatňovanie karantény sa po jej zavedení bude každé tri týždne posudzovať.

Organizácia britských leteckých spoločností Airlines UK však vyhlásila, že posudzovanie sa musí robiť na pravidelnejšej báze.