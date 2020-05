Matovič diskutoval s Merkelovou o ekonomickej obnove Európy

Z avizovaných 500 miliárd eur by malo profitovať aj Slovensko.

19. máj 2020 o 19:30 TASR

BRATISLAVA. Lídri Vyšehradskej štvorky (V4) diskutovali na utorkovom videosamite s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou aj o tom, ako by mala vyzerať obnova európskej ekonomiky po kríze spôsobenej pandémiou nového koronavírusu. Slovensko zastupoval premiér Igor Matovič (OĽaNO).

Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Iniciatívu na obnovu európskych ekonomík predstavila v pondelok Merkelová spoločne s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.

EÚ navrhuje 500 miliárd na obnovu ekonomiky

Tzv. nástroj obnovy, ktorý navrhujú, by mohol mať objem až 500 miliárd eur. Európska komisia by si ich požičala na finančných trhoch a následne ich napumpovala do ekonomík členských štátov cez európsky rozpočet.

"Otázka, ako zdroje na obnovu získať, by mohla byť týmto, zdá sa, vyriešená. Teraz nás čaká tá druhá časť rovnice, teda na čo budú využité a za akých podmienok," podotkol Matovič.

Postupné otváranie hraníc

Témami konferencie boli tiež viacročný finančný rámec EÚ na roky 2021 - 2027 či postupné otváranie hraníc a návrat k fungujúcemu Schengenu.

Rokovanie bolo súčasťou českého predsedníctva vo V4, pôvodne sa malo uskutočniť v Prahe.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí pripomína, že Nemecko je najdôležitejším obchodným partnerom pre región V4.

Okrem toho preberá od 1. júla od Chorvátska predsedníctvo v Rade EÚ, a to v čase, keď má EÚ pred sebou viaceré vážne témy.