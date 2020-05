Civilné lety by sa mohli obnoviť v júli, očakáva minister Doležal

Kľúčové bude rozhodnutie krízového štábu.

18. máj 2020 o 20:28 SITA

BRATISLAVA. Civilná letecká doprava na Slovensku by mohla byť obnovená v lete. Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (Sme rodina) očakáva, že by to mohlo byť reálne v júli.

"Na úrovni Európskej komisie prebiehajú snahy o koordinované otvorenie leteckej prevádzky, vrátane metodiky a inštrukcií na letiská ako majú postupovať. Nie sú zakázané odlety, sú zakázané prílety z mimo Slovenska," povedal Doležal.

Podľa neho nemá zmysel otvoriť leteckú prevádzku na Slovensku nekoordinovane s ostatnými krajinami. "Budeme postupovať koordinovane, budeme počúvať odporúčací charakter opatrení Európskej komisie, ale kľúčové bude rozhodnutie Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky," uviedol minister dopravy.

Návrh opatrení na konzultáciu pre civilné letectvo, ktorý pripravuje Európska agentúra pre bezpečnosť civilného letectva (EASA) v spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), bude zahŕňať postupy na letiskách, v lietadlách aj pre údržbové organizácie.

Generálny riaditeľ sekcie civilného letectva na ministerstve dopravy a výstavby Mário Németh predpokladá, že základné budú odporúčania na odstup ľudí dva metre, resp. jeden a pol metra, ako aj nosenie ochranných masiek a dezinfekcia.

"Podrobne sa v tomto usmernení budú venovať všetkým činnostiam, ktoré prebiehajú na letisku, od príchodu pasažierov, či už so sprevádzanými osobami, tie asi budú vymedzené z toho alebo nebudú povolené. Takisto tam bude zmienka o meraní teploty a podobne. Podstatné bude, čo povedia orgány zdravotníctva, lebo toto nie je rozhodnutie čisto rezortu dopravy," podotkol Németh.