Rodičia, ktorí deti nechajú doma, budú mať naďalej nárok na pandemické ošetrovné

Školy pošlú Sociálnej poisťovni zoznam žiakov, ktorí nastúpili a ktorí zostali doma.

18. máj 2020 o 16:45 SITA

BRATISLAVA. Rodičia, ktorí nechajú svoje deti doma aj po plánovanom otvorení škôl a škôlok, budú mať naďalej nárok na pandemické ošetrovné. Pred pondelkovým rokovaním vlády to potvrdil minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak.

Podľa neho nebude potrebné meniť súčasné znenie zákona. "Dospeli sme k takému právnemu názoru, že nebude potrebné meniť legislatívu," povedal.

Rezort práce a sociálnych vecí sa podľa Krajniaka dohodol s ministerstvom školstva na tom, že školské zariadenia pošlú Sociálnej poisťovni zoznam žiakov, ktorí nastúpili do školy a zoznam žiakov, ktorí zostali doma. "Na základe toho bude môcť žiadať rodič o pandemické ošetrovné," povedal Krajniak.

Rodičia si budú môcť dobrovoľne vybrať, či dieťa nechajú doma alebo ho pošlú do škôlky či školy. Žiaden rodič by tak nemal byť nútený poslať dieťa do škôlky alebo školy.

"Počíta sa s tým, že nie všetci rodičia pošlú svoje deti do škôlky, tým pádom nebudú všetky deti v škôlke. Zároveň počítame s tým, že bude maximálny počet detí na jednu triedu či skupinu 12,“ uviedol minulý týždeň premiér Igor Matovič.



Parlament koncom marca tohto roka schválil novelu zákona o sociálnom poistení, ktorou sa zaviedlo takzvané pandemické ošetrovné. Ošetrovné, takzvané OČR, sa podľa tejto novely vypláca celé obdobie starostlivosti o dieťa počas uzatvorenia škôlok a škôl, ak ide o dieťa do 11 rokov veku.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí predpokladalo, že pandemické ošetrovné v tomto roku dostane 200-tisíc rodičov s celkovou dĺžkou trvania 101 dní a priemernou dennou sumou 15,8 eura.