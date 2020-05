V apríli zbankrotovalo najmenej právnických osôb od vlaňajšieho januára

16. máj 2020 o 10:37 TASR

BRATISLAVA. Hoci posledné dva mesiace zažívajú podnikatelia najhoršie časy od poslednej ekonomickej krízy, v apríli zbankrotovalo najmenej právnických osôb od vlaňajšieho januára.

Kríza sa prejaví až neskôr

Najväčším dlžníkom verejného sektora medzi aprílovými úpadcami je dvojica personálne prepojených firiem Lokwood, s. r. o., a A-Z Lokomat, s. r. o., uviedol hlavný analytik spoločnosti FinStat Pavol Suďa.

"Výraznejší prírastok insolvencií v dôsledku dramatického útlmu domáceho aj zahraničného dopytu pre koronakrízu možno očakávať až v nasledujúcich mesiacoch," myslí si Suďa.

Pokles ekonomickej aktivity sa podľa neho môže prejaviť s väčším časovým odstupom, pokiaľ podnikatelia vo väčšej miere využijú nový inštitút dočasnej ochrany pred veriteľmi.

Návrh na konkurz podali sami na seba

Dvojica úpadcov Lokwood a A-Z Lokomat podnikala s drevnou štiepkou a zamestnávala približne 120 pracovníkov. Na daniach a odvodoch dlžia spolu bezmála 465 000 eur.

"Hoci im s financovaním investícií do technológií pomáhala aj Pôdohospodárska platobná agentúra a štátna Slovenská záručná a rozvojová banka, na konci marca, v rovnaký deň, podali sami na seba návrh na konkurz," spresnil Suďa.

A-Z Lokomat, ktorú ovláda zvolenský podnikateľ Peter Rak, zverejnila svoje výsledky zatiaľ len za rok 2018. Vtedy jej tržby i čistý zisk ešte stúpali. Výsledky firmy Lokwood, ktorú kontroluje ďalší zvolenský podnikateľ Jozef Pavúk, ukazujú za rok 2019 zhoršenie. Prudký pokles tržieb a prepad zisku do vyše miliónovej straty.

Kľúčovou príčinou straty bol podľa analytika prudký nárast jednej z položiek v ostatných prevádzkových nákladoch, ktorá podľa poznámok k účtovnej závierke firmy nepatrila medzi náklady znižujúce základ dane z príjmov.

Detail spoločnosť v závierke nevysvetľuje, no mohlo by ísť o sankčný úrok, penále alebo pokutu. Jozef Pavúk a Peter Rak boli od roku 2011 do marca 2016 partneri vo firme Lokwood.

Ešte v roku 2006 previedol Pavúk na Raka svoj podiel v A-Z Lokomat, a to tesne po tom, čo Pavúka do predstavenstva štátnej železničnej spoločnosti Cargo Slovakia delegoval vtedajší minister dopravy Ľubomír Vážny (Smer-SD). A-Z Lokomat sa okrem štiepky venoval aj dodávkam dielcov pre železničných prepravcov.