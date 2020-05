USA podnikajú kroky na zablokovanie dodávok polovodičov pre Huawei

Huawei potrebuje polovodiče pre svoje smartfóny a telekomunikačné zariadenia.

WASHINGTON. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa sa v piatok posunula o krok bližšie k zablokovaniu dodávok polovodičov čínskej spoločnosti Huawei Technologies od svetových výrobcov čipov. To by mohlo zvýšiť napätie medzi USA a Čínou.

Americké ministerstvo obchodu uviedlo, že mení a dopĺňa pravidlo o vývoze, pričom "strategicky cieli na nákup polovodičov koncernom Huawei, ktoré sú priamym produktom určitého softvéru a technológie USA".

Zmena pravidla je ranou pre Huawei, druhého najväčšieho výrobcu smartfónov na svete, ako aj pre taiwanského výrobcu polovodičov Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), ktorý vyrába čipy nielen pre HiSilicon, divíziu Huawei, ale tiež pre Apple a Qualcomm.

Huawei potrebuje polovodiče pre svoje smartfóny a telekomunikačné zariadenia. Čínsky koncern sa nachádza v centre boja o dominantné postavenie v technológiách medzi Spojenými štátmi a Čínou.

USA sa snažia presvedčiť spojencov, aby vylúčili zariadenia od Huawei z budovania mobilných 5G sietí novej generácie.

Dôvodom sú väzby koncernu na čínsku vládu, ktorá by podľa Washingtonu mohla použiť technológiu Huawei na špionáž. Čínska spoločnosť to opakovane odmietla.

Dodávky pre Huawei iba s povolením

Huawei naďalej používa softvér a technológie z USA v návrhoch polovodičov, uviedlo americké ministerstvo obchodu.

Napriek tomu, že bol čínsky koncern v máji 2019 zaradený na tzv. čiernu listinu firiem, ktorým nesmú americké spoločnosti dodávať svoje produkty bez špeciálneho povolenia.

Po zmene pravidla budú musieť aj zahraničné firmy, ktoré používajú zariadenie na výrobu čipov z USA, požiadať o licenciu na dodávky svojich produktov spoločnosti Huawei alebo jej dcérskym firmám, ako je HiSilicon.

Huawei bude potrebovať licenciu

A ak chce samotný koncern Huawei ďalej získavať niektoré sady čipov alebo polovodiče s určitým softvérom a technológiou z USA, bude potrebovať licenciu od amerického ministerstva obchodu.

Zmena pravidiel má "zabrániť, aby bolo možné používať americké technológie na vykonávanie činností, ktoré sú v rozpore s americkou bezpečnosťou a záujmami zahraničnej politiky", vyhlásil minister obchodu Wilbur Ross. A dodal, že Huawei a jeho pridružené spoločnosti "zintenzívnili snahy o podkopanie týchto vnútroštátnych bezpečnostných opatrení".

Ministerstvo obchodu uviedlo, že pravidlo umožní dodať Huawei už vyrábané produkty, pokiaľ budú dokončené do 120 dní od piatka. Čipové sady by sa tak mali v piatok už vyrábať, inak nebudú spadať do tejto výnimky.

Po vlaňajšom umiestnení Huawei a 114 jeho pridružených spoločností na čiernu listinu USA museli niektoré americké firmy požiadať ministerstvo obchodu o špeciálne licencie, aby mohli dodávať svoje produkty čínskej firme.

Ale stúpenci tvrdej línie, tzv. jastraby v americkej vláde boli frustrovaní obrovským počtom dodávateľských reťazcov, ktoré sú mimo ich dosahu.

Americké ministerstvo obchodu zároveň v separátnom kroku predĺžilo o 90 dní dočasnú licenciu, ktorá mala v piatok vypršať, aby umožnilo americkým spoločnostiam prevádzkujúcim bezdrôtové siete v odľahlých vidieckych oblastiach, používať zariadenia od Huawei.