Slováci plánujú utrácať menej peňazí a viac sporiť

15. máj 2020 o 13:06 SITA

BRATISLAVA. Pre koronakrízu plánujú Slováci viaceré výdavky okresať. Uvedomujú si ekonomický dosah pandémie.

Ako ďalej vyplýva z prieskumu 365.bank, až 40 percent ľudí totiž očakáva, že sa ich aktuálna situácia v blízkej budúcnosti dotkne z finančnej stránky.

V najbližších troch mesiacoch sa respondenti chcú v niektorých výdavkoch uskromniť. Najmä pokiaľ ide o bary, reštaurácie a kaviarne. Práve tieto výdavky plánuje zredukovať 72 percent populácie.

Šetrenie sa podľa výsledkov prieskumu dotkne aj voľnočasových aktivít, ako je šport, kultúra a cestovanie. Na tie plánuje minúť menej celkovo 65 percent Slovákov.

Šesť z desiatich ľudí chcú menej kupovať aj oblečenie, obuv, prípadne elektroniku a takmer polovica zredukuje aj náklady na nábytok či na iné vybavenie do domácnosti.

Mení sa frekvencia nakupovania

Ak niečo nakupujú Slováci vo väčšom množstve, sú to potraviny. Práve v tejto oblasti museli spotrebitelia čiastočne prispôsobiť svoje nákupné správanie vzniknutej situácii, a to hlavne vzhľadom na frekvenciu a veľkosť nákupov. Do obchodov chodia menej často a nakupujú vo väčšom.

Traja z piatich ľudí si pritom zaobstarajú potraviny aj do zásoby. Dôvodom nie sú obavy z ich nedostatku, ale fakt, že nechcú chodiť do obchodu tak často. Niektorí v snahe vyhnúť sa fyzickému kontaktu preferujú online nákupy.

Plány na vyššie úspory

Slováci zároveň v prieskume priznali, že plánujú viac sporiť.

"Koronakríza nám ukazuje, aké dôležité je mať vytvorenú finančnú rezervu. Tí, ktorí si peniaze pravidelne odkladali, sú aktuálne vo výhode, a dnes je presne ten čas, keď na ne môžu siahnuť. Štvrtina ľudí plánuje práve v súvislosti s aktuálnou situáciou svoje doterajšie úspory v budúcnosti dokonca zvýšiť," uvádza PR manažérka 365.bank Linda Valko Gáliková.

Prieskum „Spotrebiteľský pulz počas pandémie“ sa uskutočnil online dopytovaním v apríli tohto roka na vzorke 319 respondentov.