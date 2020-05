Európskym makroekonomickým štatistikám bude šéfovať Slovák Bernadič

Do funkcie ho vymenovala Európska komisia.

15. máj 2020 o 12:24 SITA

BRAITSLAVA. Na makroekonomické štatistiky v Európskej únii bude dohliadať Slovák. Riaditeľom sekcie pre makroekonomickú štatistiku Eurostatu, teda štatistického úradu Európskej únie, sa totiž stal poradca guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) Petra Kažimíra František Bernadič.

Do funkcie ho vymenovala Európska komisia.

Ako ďalej informuje NBS, František Bernadič bol od októbra 2016 podpredsedom Štatistického úradu SR a vo februári 2020 sta stal poradcom guvernéra centrálnej banky. Predtým zastával pracovné pozície v oblasti oficiálnej štatistiky na Slovensku, ale aj v zahraničí.

"Je to pre mňa veľká výzva, ale ja mám výzvy rád. Zároveň je to pre mňa česť a rovnako aj pre slovenskú štatistiku," uviedol pri príležitosti svojho vymenovania za šéfa makroekonomických štatistík v Eurostate František Bernadič, podľa ktorého je to úspešné zavŕšenie jeho profesionálnej kariéry a príležitosť zúročiť dlhodobé skúsenosti v oblasti makroekonomických štatistík.

Sídlo Eurostatu, alebo Európskeho štatistického úradu, je v Luxemburgu. Jeho hlavnou úlohou je poskytovať štatistické informácie pre jednotlivé inštitúcie Európskej únie a zároveň podporovať harmonizáciu štatistických metód naprieč štátmi únie a v kandidátskych krajinách.