Stavebníci opäť vyzvali vládu na odstraňovanie korupčného prostredia

Stavebníctvu by najviac pomohlo efektívnejšie rozhodovanie stavebných úradov.

15. máj 2020 o 9:52 TASR

BRATISLAVA. Nová vláda by sa mala zamerať na zníženie korupcie a zvýšenie transparentnosti v stavebnom sektore. Upozorňujú na to stavebné spoločnosti. Na stupnici od 1 do 10 tomu pripísali 9,5 bodu.

Stavebníctvu by podľa riaditeľov stavebných firiem najviac pomohlo rýchlejšie a efektívnejšie rozhodovanie stavebných úradov (9,1 bodu z 10).

Rýchlejšie tendre, viac investícií

Vyplýva to z polročnej analýzy slovenského stavebníctva spoločnosti CEEC Research a jej partnerskej firmy Považská cementáreň Ladce.

Stavebné firmy tiež považujú za dôležité zrýchlenie verejných výberových konaní (8,7 bodu) a zvýšenie objemu investícií do výstavby (8,4 bodu).

Vláda by tiež podľa stavebníkov mala upriamiť pozornosť na stanovenie investičného rámca minimálne na päť rokov dopredu (7,7 bodu), na obmedzenie účasti na verejných zákazkách spoločnostiam bez vlastných kapacít (7,6 bodu) či na dokončenie stavebného zákona (7 bodov).

Kompenzácia nákladov za energie

Stavebníctvo by podľa firiem podporila napríklad lepšia pripravenosť verejných zákaziek (8,5 bodu), pokračovanie v už rozbehnutých projektoch (8,3 bodu), väčšia spolupráca vlády so stavebnými spoločnosťami a ich združeniami pri tvorbe legislatívy a zavedenie hodnotenia firiem, ktoré súťažia o verejné zákazky (8,2 bodu) či menej časté zmeny v pravidlách verejného obstarávania (8 bodov).

"Dlhodobo poukazujeme na to, že najvyššie konečné ceny elektrickej energie v SR znevýhodňujú našu konkurencieschopnosť. Očakávame, že dôležitým opatrením vlády bude nielen čiastočná kompenzácia nákladov, ktoré zaťažujú našu ekonomiku - tak, ako sa postupovalo minulý rok - ale celé odbúranie nákladov na konečnú cenu energie, ktoré nepatria do objektívnej štruktúry našich nákladov," uviedol generálny riaditeľ cementárne Anton Barcík v kontexte ďalších oblastí, ktorým by sa mala vláda venovať.

Výzva na realizáciu štátnych projektov

Riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti SMS Dalibor Novotný si zase myslí, že jednotlivé ministerstvá by nemali odkladať odsúhlasenie financovania a začiatok realizácie veľkého množstva projektov, ktoré majú napríklad rezorty dopravy a životného prostredia na stole. Ak budú čakať, stavebné firmy budú musieť prepúšťať.

"Ďalej je potrebné, aby čo najskôr nadviazali na prácu svojich predchodcov a nebrzdili rozbehnuté pripravované stavby, ale naopak, aby zvýšili obrátky nielen v príprave dopravných, ale aj vodohospodárskych stavieb, ako sú odkanalizovania obcí či protipovodňové opatrenia," dodal Novotný.