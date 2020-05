Pôdohospodársku platobnú agentúru bude viesť Guniš

Minister Mičovský odvolal Beatrix Galandovú.

15. máj 2020 o 9:30 (aktualizované 15. máj 2020 o 11:14) TASR

BRATISLAVA. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽaNO) v piatok odvolal z funkcie generálnu riaditeľku Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Beatrix Galandovú a za nového generálneho riaditeľa agentúry vymenoval Tibora Guniša.

Mičovský o tom informoval na tlačovej konferencii.

Odborník s dôležitými skúsenosťami

"To, čo sa v týchto dňoch dozvedáme o praktikách v PPA, vďaka orgánom činným v trestnom konaní, ktoré majú počas vlády Igora Matoviča (OĽaNO) odviazané ruky, je neakceptovateľné. Taká významná inštitúcia, ktorá každoročne pracuje so stovkami miliónov eur, musí byť pod kontrolou verejnosti a protikorupčné opatrenia musí mať nielen na papieri, ale aj v praxi. Rozhodol som sa preto na jej najvyššiu funkciu vymenovať pána Tibora Guniša. Je to odborník s dôležitými skúsenosťami z oblasti poľnohospodárskych podpôr aj zo zahraničia," povedal Mičovský.

Tibor Guniš vyštudoval Agronomickú fakultu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a využívaniu digitálnych technológií v chove hospodárskych zvierat sa venoval na Hohenheimskej univerzite v nemeckom Stuttgarte.

V rokoch 1995 až 2002 pôsobil na ministerstve pôdohospodárstva vo viacerých funkciách.

V rokoch 2002 až 2004 bol riaditeľom odboru PPA, kde pracoval aj ako člen predvstupového negociačného tímu SR do EÚ za oblasť poľnohospodárstva.

V rokoch 2004 až 2012 pôsobil na agentúre vo funkcii riaditeľa sekcie priamych podpôr.

Štyri základné ciele

Manažérom bázových údajov v rakúskej platobnej agentúre Agrarmarkt Austria (AMA) bol v rokoch 2012 až 2018.

V rokoch 2018 až 2020 pôsobil ako riaditeľ pre stratégiu IT spoločnosti Axasoft.

"Mojimi štyrmi základnými cieľmi sú boj proti korupcii, transparentnosť, odbyrokratizovanie a PPA ako partner, nie postrach poľnohospodárov na Slovensku. Využijem všetky svoje poznatky a skúsenosti z pôsobenia PPA, prácu s najmodernejšími IT technológiami aj najlepšiu prax z rakúskej platobnej agentúry Agrarmarkt Austria, v ktorej som pôsobil 6 rokov," doplnil Guniš.

Potravinári sú spokojní s menovaním Guniša

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora vníma vymenovanie nového šéfa Pôdohospodárskej platobnej agentúry Tibora Guniša pozitívne. Uviedol to Matej Korpáš z tlačového oddelenia komory.

"Ide o odborníka, ktorý je znalý problematiky, preto dúfame, že nám, poľnohospodárom, v maximálnej možnej miere zjednoduší prácu. Veríme v transparentnú a otvorenú diskusiu pri riešení aktuálnych otázok," povedal v reakcii na vymenovanie nového šéfa Pôdohospodárskej platobnej agentúry predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.

Korpáš dodal, že Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora je ihneď pripravená na stretnutie s novým generálnym riaditeľom Pôdohospodárskej platobnej agentúry, odbornú diskusiu a pomoc pri riešení problematických sfér nášho agropotravinárstva.