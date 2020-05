Koalícia prisľúbila pomoc pre súkromných autobusových dopravcov

Podmienky úverov sa majú upraviť tak, aby na ne mali dosah aj autobusoví dopravcovia.

14. máj 2020 o 18:01 TASR

BRATISLAVA. Zástupcovia súkromných autobusových dopravcov, ktorí "prepadli cez sieť pomoci", prišli vo štvrtok pred Národnú radu (NR) SR upozorniť na svoje problémy. Koaličné strany im vyjadrili podporu a prisľúbili pomoc.

Predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár na brífingu uviedol, že s nimi budú rokovať a ich požiadavky sa dostanú na príslušné ministerstvá.

Predstavitelia Únie súkromných autobusových dopravcov (ÚSAD) prišli, aby prezentovali svoje požiadavky.

"Prišli nám sem, dá sa povedať, veľmi prijateľným spôsobom načrtnúť ich problematiku a body, ktoré by sme im mali pomôcť riešiť," skonštatoval Kollár.

Podotkol, že ich okamžite prijali, pretože ide o systém otvoreného vládnutia, akým chcú koaličné strany ísť. "Budeme s nimi rokovať ďalej, požiadavky posunieme ďalej na predmetné ministerstvá," dodal Kollár s tým, že o forme pomoci bude hovoriť aj s ministrom dopravy Andrejom Doležalom (nominant Sme rodina).

Podpredseda NR SR Juraj Šeliga (Za ľudí) rovnako ocenil, že dopravcovia prišli pokojne. "Takto sa má poukazovať na problémy," zdôraznil. Celé vedenie parlamentu sa podľa neho hlási k princípu, že každý, kto príde pokojne, bude vypočutý. To, že určité skupiny "prepadli" cez pomoc, treba podľa neho napraviť. Zaoberať sa ich situáciou prisľúbili aj koaličná SaS a OĽaNO.

"Verím, že teraz už bude konečne aj v tej našej situácii nájdené nejaké riešenie a pomoc, aby to odvetvie celé nepadlo," poznamenal predseda ÚSAD Branislav Doboš. Toto odvetvie bude zároveň podľa neho jedno z tých, ktoré bude najdlhší čas postihnuté krízou. "Sú u nás dopravcovia, ktorí už úplne skončili s podnikaním, veľa ľudí aj prepustili, my sa ešte spoliehame na to, že štát podá tú pomocnú ruku," dodal Doboš.

Priblížil, že im bola prisľúbená pomoc v prípade úverov, ktoré sa v súčasnosti poskytujú so štátnou zárukou. Kritériá sa majú upraviť tak, aby na ne mali dosah aj autobusoví dopravcovia.