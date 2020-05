Štát podľa Hegera stále hľadá možnosti, ako pomôcť aj autodopravcom

Podľa ministra financií sa diskutuje o znižovaní cestnej dane.

14. máj 2020 o 15:55 SITA

BRATISLAVA. Pomoc autodopravcom na tlmenie dopadov pandémie koronavírusu je stále predmetom diskusií.

Tvrdí to minister financií Eduard Heger, ktorý rokoval so zástupcami združenia ČESMAD a momentálne od nich očakáva doplnenie údajov pre ďalšie rokovania.

Tvrdí, že sa diskutuje o znižovaní cestnej dane, ale aj o nastavení podpory, ktorá by prispela k návratu autodopravcov na Slovensko a tým aj pomohla slovenskému rozpočtu.

Problémom diaľkovej autobusovej dopravy sa minister zatiaľ nevenoval, tvrdí však, že sa bude o situáciu v tomto segmente zaujímať.

Súvisiaci článok Autodopravcovia žiadali pred sídlom vlády zľavy z mýtneho systému Čítajte

"Viacerí slovenskí autodopravcovia majú firmy v zahraničí. Pre nás, ako zástupcov štátu je dôležité vždy vidieť aj to, ako opatrenia, ktoré urobíme v prospech nejakého sektora, budú prínosom pre Slovensko. Takže momentálne sme vo fáze rokovania a čakáme na údaje, ktoré majú pripraviť, aby sme sa znovu mohli stretnúť a pozrieť sa na to, čo by návrat autodopravcov na Slovensko, čo by sme samozrejme privítali, priniesol pre slovenský rozpočet," povedal šéf rezortu financií po štvrtkovom rokovaní vlády s tým, že Slovensko žiaľ nie je v situácii, že má prebytok peňazí, ktoré môže jednoducho rozdávať všetkým sektorom.

"Preto aj tá diskusia s autodopravcami je o tom, že ak štát niekde uvoľní, malo by to priniesť aj pre štát istý benefit. A o tomto sa práve rozprávame," dodal.



Minister financií pritom pripomenul, že štát zatiaľ pomohol autodopravocom odložením preddavkov na cestnú daň, čo malo podporiť ich likviditu.

Z pohľadu dane z motorových vozidiel je tak podľa neho teraz priestor na to, aby sa s autodopravcami bavili o novom nastavení výšky tejto dane.

"Pán minister dopravy povedal, že nepôjde cestou znižovania cien mýta, ale budeme sa baviť o znižovaní cestnej dane. Toto prebieha, tam máme ešte čas, keďže tá cestná daň je splatná až v januári budúceho roku," povedal.

Avizované zníženie cestnej dane má zároveň podľa neho čas, pretože je splatná až v januári budúceho roka.

Pandémia nového koronavírusu však spôsobila veľké problémy nielen nákladným autodopravcom, ale aj prevádzkovateľom diaľkovej osobnej dopravy.

Minister financií priznal, že o špecifických problémoch tohto sektora ešte nediskutovali. "O tomto sme sa konkrétne nerozprávali. Budem sa o to zaujímať, aké sú vlastne ich problémy," konštatoval.