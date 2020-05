Detaily štátneho programu bankových garancií by mali podľa Hegera zverejniť do budúceho týždňa

Pomoc poskytnú cez banky.

14. máj 2020 o 14:51 SITA

BRATISLAVA. Podnikatelia by sa definitívne parametre štátom garantovaných úverov za stovky miliónov eur mali dozvedieť najneskôr na budúci týždeň.

Tvrdí to minister financií Eduard Heger, podľa ktorého bolo v aktuálnom štádiu predovšetkým dôležité schváliť v parlamente v tomto smere novú legislatívu, čo sa stalo v stredu prijatím novely lex korona vo finančnej oblasti. Podpísať ju ešte musí prezidentka.

"Teraz bolo dôležité, aby sa schválil zákonný rámec, na to sme čakali. Celú túto schému musíme dať na notifikáciu do Európskej komisie a bez toho, aby bol schválený zákon, sme to nemohli urobiť," povedal Heger po štvrtkovom rokovaní vládneho kabinetu.

Po podpise novely prezidentkou následne štát pristúpi k uzatváraniu dohôd s jednotlivými bankami.

"Akonáhle toto bude vykonané, odprezentujeme celý návrh verejnosti, aby presne vedeli podnikatelia, čo ich čaká a s akými parametrami. Ja predpokladám, že najneskôr na budúci týždeň," dodal.

Cieľom štátneho programu bankových garancií je predovšetkým zabezpečiť likviditu pre všetky veľkostné kategórie podnikov na Slovensku.

Finančnú pomoc majú na základe schváleného právneho rámca poskytovať Eximbanka a fondy spravované spoločnosťou Slovak Investment Holding, pričom pomoc sa poskytne prostredníctvom bánk a pobočiek zahraničných bánk.

Finančnú pomoc je možné poskytnúť vo forme záruky za úver poskytnutý bankou, ako aj odpustením poplatku za záruku za úver. Poplatok za záruku za úver poskytnutý bankou je možné podniku odpustiť, ak podnik v období určenom v zmluve o úvere udrží úroveň zamestnanosti. Podnikateľ na to, aby mohol získať pomoc, nesmie mať voči sociálnej a zdravotnej poisťovni pohľadávky na poistnom. Podnik zároveň nesmie byť v konkurze a reštrukturalizácii.