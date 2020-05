Poskytovanie eurofondov počas koronakrízy sa zjednoduší

Parlament o novele rokoval v zrýchlenom režime.

14. máj 2020 o 12:35 TASR

BRATISLAVA. Forma vyhlasovania výziev sa zjednoduší, pri zmluvách o poskytovaní nenávratného finančného príspevku bude menej administratívy.

Odpustia sa tiež lehoty pre prijímateľov, ktorí ich zmeškali pre pandémiu nového koronavírusu.

Tieto zmeny prináša novela zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Právnu normu vo štvrtok schválilo plénum Národnej rady (NR) SR hlasmi 86 zo 131 prítomných poslancov. Parlament o nej rokoval v zrýchlenom režime.

Novelou z dielne Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) chce vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) zrýchliť a uľahčiť čerpanie fondov EÚ v čase koronakrízy.

"Cieľom predložených dočasných opatrení je umožniť poskytovateľom, prijímateľom aj ostatným subjektom participujúcim na implementácii poskytovania pomoci, podpory a príspevku z fondov EÚ flexibilnejšie sa prispôsobiť zmenám, ktoré vo vzťahu k pandémii v spoločnosti nastali," uviedol ÚPVII v materiáli.

Lex korona bude riešiť päť oblastí. Zámerom je podľa Remišovej zjednodušiť projekty financované z Európskeho sociálneho fondu, takzvaný kurzarbeit.

Pri každom žiadateľovi by sa tak nemusela uzatvárať osobitná zmluva, ale riešiť by sa to malo plošne. Zákon umožní aj operatívnu zmenu výziev počas mimoriadnej situácie a napríklad aj rokovanie koordinačných orgánov a komisií pomocou videokonferencií.

"Aby to nezdržiavalo celý proces a mohli sme využívať eurofondy tam, kde to ľudia najviac potrebujú," dodala Remišová.