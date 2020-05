Opatrenia z vládneho programu by sa mali dať uskutočniť, tvrdí Krajniak

Vláda chce pripraviť časový plán na plnenie opatrení z programu.

14. máj 2020 o 10:03 TASR

BRATISLAVA. Vláda si chce stanoviť časový plán, keď majú byť zrealizované jednotlivé opatrenia z programového vyhlásenia vlády (PVV) vrátane tých z oblasti rezortu práce.

Uviedol to v rozhovore pre TASR minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) s tým, že udiať sa tak má po odznení koronakrízy.

Plán zatiaľ nemajú

Krajniak priblížil, že PVV analyzoval aj Útvar hodnoty za peniaze, Inštitút sociálnej politiky a Inštitút finančnej politiky.

"Boli zaradené také opatrenia, o ktorých predpokladáme, že počas štyroch rokov budú môcť byť zrealizované. V tejto chvíli nevieme povedať, koľko ešte bude trvať najvypuklejšia časť krízy súvisiaca s novým koronavírusom. V momente, keď otvoríme ekonomiku, budeme vedieť stanoviť definitívny časový plán, teda v akom poradí budú opatrenia prijímané," vysvetlil Krajniak.

Niektoré opatrenia už vláda prijala, napríklad SOS dotácia, ktorá má pomôcť ľuďom, ktorí nespadajú do súčasných schém pomoci od štátu.

"Všetky jednotlivé opatrenia, ktoré má rezort práce, sú realizovateľné. Tie najpodstatnejšie veci z PVV by mali ísť do parlamentu v septembri, aby do konca roka mohli byť schválené. Tesne pred letom by mali ísť do pripomienkového konania. Budeme sa do tohto procesu snažiť dostať všetky veci, ktoré vieme garantovať hneď. Snahou je, aby sme najmä prorodinné opatrenia urobili v prvom roku," uviedol Krajniak.

Pomoc osožná pre rodiny

Minister je presvedčený, že predchádzajúca vláda zbytočne odkladala sociálne a prorodinné opatrenia tri roky, aby ich mohla predstaviť pred voľbami.

"Viaceré rodiny s deťmi zbytočne nemali nárok na pomoc tri roky len preto, že sa všetko kumulovalo do predvolebného roku. Takto by som nechcel postupovať," myslí si Krajniak.

Prioritná by mala byť podľa neho taká pomoc, ktorá bude osožná pre rodiny, v ktorých hrozí, že jeden z partnerov alebo obaja prídu o prácu, alebo je osamelý rodič na rodičovskej dovolenke.

"Prvé opatrenia by mali smerovať k udržaniu pracovných miest pre mladé rodiny. Toto je priorita a potom prejdeme do druhej fázy," spresnil Krajniak.

Financovanie opatrení celkovo by malo byť financované z rozpočtu, zo Sociálnej poisťovne a časť aj z eurofondov.

"Chceme nastaviť cielenú pomoc pre niektoré skupiny obyvateľstva, aby sme napríklad živiteľom rodín umožnili rekvalifikovať sa pomocou vzdelávacích programov na také profesie, o ktoré bude záujem na trhu práce," dodal Krajniak.