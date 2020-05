Letecké spoločnosti nemusia nechávať prázdne sedadlá

Vyplýva to z odporúčaní Európskej komisie v rámci návrhov na oživenie cestovného ruchu.

13. máj 2020 o 19:56 TASR

BRUSEL. Letecké spoločnosti nebudú musieť nechať prázdne sedadlá medzi cestujúcimi. Tí však budú musieť mať tvárové masky v lietadlách aj na letiskách v Európskej únii (EÚ).

Vyplýva to z odporúčaní Európskej komisie v rámci širších návrhov na postupné oživenie cestovného ruchu, ktorý sa pred pandémiou nového koronavírusu podieľal približne 10 percent na výkone ekonomiky bloku a zamestnával takmer 12 percent pracovnej sily.

Filtrovanie vzduchu, osobné pomôcky

Letecké spoločnosti budú musieť obmedziť riziká infekcie. To by sa mohlo dosiahnuť použitím rovnakého systému filtrovania vzduchu, ako majú nemocnice a tiež použitím osobných ochranných prostriedkov a obmedzením pohybu, uviedla Komisia.

Írska letecká spoločnosť Ryanair v utorok oznámila, že bude od cestujúcich vyžadovať, aby požiadali o povolenie použiť toalety, aby sa vyhli radom v lietadlách.

Komisia však nevyžaduje, aby aerolínie nechávali prázdne sedadlá na zabezpečenie fyzického odstupu.

Reorganizácia, nech zmiznú rady

Letecké spoločnosti mali totiž obavy, že opatrenia proti šíreniu vírusu by mohli podkopávať ich ziskovosť dlho po ukončení akýchkoľvek cestovných obmedzení.

Európska komisia zároveň uviedla, že odbavenie, tzv. checking, podanie a vyzdvihnutie batožiny by sa mali reorganizovať, aby sa zabránilo státiu v radoch.

Meranie teploty, zber dát

Medzinárodné združenie leteckých prepravcov IATA medzitým odporučilo dopravcom, aby kontrolovali teplotu cestujúcich, zbierali ich osobné údaje pre prípad, že bude potrebné vystopovať ich kontakty a čistili a dezinfikovali terminály aj vybavenie.

IATA odhaduje, že tzv. koronakríza by mohla stáť letecké spoločnosti až 314 miliárd USD (288,74 miliardy eur). Aj toto združenie odporúča nosiť masky a neblokovať stredné sedadlá.

Niektoré letecké spoločnosti v USA už zaviedli dištančné opatrenia, blokujú napríklad prostredné sedadlá a menia proces nástupu do lietadla.

Pokiaľ ide o železničnú dopravu, Európska komisia uviedla, že sociálne dištancovanie by sa malo uplatňovať prostredníctvom zvýšenej frekvencie a kapacity vlakov. Aj vo vlakoch a na staniciach by sa mali nosiť masky, dvere by sa mali otvárať automaticky a mal by byť k dispozícii dezinfekčný gél.

Podobné pravidlá sa budú vzťahovať na inú verejnú dopravu a výletné lode. Podľa Komisie by sa mal počet cestujúcich na okružných plavbách znížiť a lode by mali mať k dispozícii karantény pre prípad potreby.

Komisia nestanovila žiadny dátum pre obnovenie cestovania a jej odporúčania nie sú právne záväzné. Je na rozhodnutí členských štátov, či sa budú riadiť týmito usmerneniami.

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva a Európske stredisko pre kontrolu chorôb majú v nadchádzajúcich týždňoch zverejniť ďalšie bezpečnostné protokoly pre letecké spoločnosti.