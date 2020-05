Twitter umožní svojim zamestnancom pracovať z domu už natrvalo

13. máj 2020 o 14:56 SITA

SAN FRANCISCO. Americká spoločnosť Twitter oznámila svojim zamestnancom, že môžu z domu pracovať "nastálo", ak si to želajú.

Rozhodnutie nasledovalo po tom, čo mediálny gigant oznámil, že práca z domu zavedená v rámci opatrení proti pandémii koronavírusu bola úspechom.

Spoločnosť však uviedla, že umožní zamestnancom aj návrat do kancelárií, ak sa preň po opätovnom uvoľnení opatrení rozhodnú.

Skôr počas mája spoločnosti Google a Facebook oznámili, že ich zamestnanci môžu pracovať z domu až do konca roka. Twitter v podobnom stanovisku uviedol: "Posledných niekoľko mesiacov dokazuje, že to funguje. Takže ak našim zamestnancom situácia umožňuje prácu z domu a chcú v nej pokračovať nastálo, umožníme im to".

Expert pre digitálne inovácie, profesor Sree Sreenivasan označil toto rozhodnutie za "historický moment".

Podľa neho je totiž dokázané, že ľudia pracujúci z domu sú oveľa produktívnejší a pracujú tvrdšie.

Spoločnosť Twitter sídliaca v San Franciscu v štáte Kalifornia zamestnáva vo svojich pobočkách na celom svete viac než 4 000 ľudí.

Z domu mohli pracovať od marca, pričom spoločnosť svoje pracoviská neplánuje otvoriť skôr než v septembri.