Šéfovia nefungujúcich úradov práce musia byť vymeniteľní, hovorí Krajniak

Poslanci Smeru majú k návrhu výhrady.

13. máj 2020 o 13:12 TASR

BRATISLAVA. Vláda neplánuje žiadne plošné čistky, ale riaditelia na úradoch práce, ktoré nefungujú, musia byť vymeniteľní, ak si neplnia svoje úlohy.

Vyhlásil to minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) po tom, ako v parlamente viacerí opoziční poslanci už druhý deň kritizujú návrh zákona z dielne ministerstva obrany k štátnej službe profesionálnych vojakov.

Smer kritizuje, že zákon nepredložili samostatne

Ten má okrem iného umožniť výmenu generálnych riaditeľov úradov práce. Po prijatí pozmeňujúceho návrhu z výborov sa to má týkať napríklad aj riaditeľov daňových či colných úradov.

Opoziční poslanci z radov Smeru sú presvedčení, že takýto návrh v súvislosti s koronakrízou mal byť do parlamentu predložený samostatne, nie ako "prílepok" k zákonu o štátnej službe profesionálnych vojakov.

Tiež návrhu vyčítajú to, že umožní prepustiť riaditeľov úradov práce, ktorí prešli výberovým konaním po prijatí zákona o štátnej službe v minulosti, čím by mohli byť porušené ich ľudské práva.

Okrem toho v parlamentných výboroch bol prijatý pozmeňujúci návrh, ktorý má umožniť aj personálne výmeny na colných či daňových úradoch.

Platný zákon o finančnej správe zakotvuje inštitút odvolania z riadiacej funkcie bez uvedenia dôvodu.

Pozmeňujúcim návrhom sa rozširuje jeho možné uplatnenie tak, že sa popri oprávnení ministra odvolávať bez uvedenia dôvodu prezidenta finančnej správy a viceprezidenta finančnej správy zakotvuje možnosť odvolať bez uvedenia dôvodu aj riaditeľa Kriminálneho úradu Finančnej správy a riaditeľa daňového úradu či riaditeľa colného úradu a generálneho riaditeľa sekcie Finančného riaditeľstva.

Niektorí brzdia vyplácanie pomoci, hovorí Krajniak

Krajniak v prípade úradov práce vysvetlil, že na niektorých nefunguje vyplácanie pomoci v čase koronakrízy, lebo sú úradníci, ktorí tento proces brzdia. Najhoršia situácia je podľa jeho slov v Bratislave.

"Ak chceme chrániť zdravie a majetok občanov, tak chceme, aby pomoc, ktorú distribuujeme, bola čo najrýchlejšia. A ak niektorí riaditelia úradov práce sabotujú vyplácanie pomoci, sú to výnimočné prípady, tak sa máme na to pozerať?" pýtal sa v pléne Krajniak.

Väčšina riaditeľov úradov práce si podľa jeho slov robí so svojimi zamestnancami prácu poctivo. "Sú však niektoré 'čierne vrany', za ktoré musia robiť tí ostatní, lebo nerobia nič. My presúvame agendu z niektorých úradov práce a druhí musia robiť za tých, ktorí na to kašlú. Toto je oprávnené na skrátené legislatívne konanie," myslí si Krajniak.

Človek, ktorý si neplní svoju funkciu, musí byť podľa ministra práce vymeniteľný.

"Prečo by mali robiť iní riaditelia úradov práce, keď vidia, že ich niektorí kolegovia nerobia nič a je to v pohode? Nie je žiadnym ľudským právom byť nominantom Smeru, SNS, Mosta-Híd či strany Sieť a byť riaditeľom úradu práce," vyhlásil Krajniak s tým, že riaditelia úradov práce musia byť v prvom rade schopnými manažérmi.

Problém je v Bratislave

"Problém je Bratislava, absolútne nefunguje manažment tohto úradu práce. Okolité úrady, aj regionálne, musia za nich vybavovať žiadosti," priblížil Krajniak s tým, že, naopak, veľmi dobre funguje košický úrad práce.

"Mňa nezaujíma, či je riaditeľ nominant alebo člen danej strany. Ak však preukázateľne vieme, že niektoré úrady práce nefungujú, je legitímne, aby mohli byť riaditelia vymeniteľní. Aké plošné čistky, o čom to rozprávate?" pýtal sa opozičných poslancov Krajniak.

Poslanec Smeru Matúš Šutaj Eštok upozornil, že keď sa prijímal zákon o štátnej službe, boli k diskusii o ňom prizvaní odborníci, aby sa vyjadrili.

"Nepamätám si, že by vtedajší opozičný politik prišiel s takýmito pozmeňujúcimi návrhmi ako v súčasnosti. Ani jedna z týchto zmien nebola prijatá do 31. decembra 2019," tvrdí Šutaj Eštok. Napríklad zákon podľa neho neobsahoval zmeny týkajúce sa okamžitého skončenia štátnozamestnaneckého pomeru.

Poslanec Marián Saloň (Smer) súhlasí s tým, že tí, ktorí si nerobia prácu, ako majú, by mali skončiť.

"Nikto nehovorí plošne, dnes zákon o štátnej službe umožňuje konať. Mne išlo hlavne o to, že ak ste chceli robiť novelu zákona o štátnej službe a ak boli dôvody spojené s ochorením Covid-19, tak ste mali prísť so zákonom samostatne," adresoval vláde Saloň.

Ďalší ich stranícky kolega a exminister práce Ján Richter povedal, že je potrebné si uvedomiť, že niektorí riaditelia úradov práce už prešli výberovým konaním po prijatí zákona o štátnej službe.

"Títo môžu mať porušené základné ľudské práva a slobody," povedal Richter.