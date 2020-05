Podnikatelia už môžu požiadať súdy o poskytnutie dočasnej ochrany

Formuláre v utorok sprístupnilo Ministerstvo spravodlivosti.

12. máj 2020 o 18:33 TASR

BRATISLAVA. Podnikatelia môžu požiadať príslušné súdy o poskytnutie dočasnej ochrany. Formuláre v utorok sprístupnilo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR.

Dočasná ochrana predstavuje formu pomoci pre podnikateľov so sídlom alebo miestom podnikania v SR, ktorých zasiahli negatívne vplyvy pandémie ochorenia Covid-19. TASR o tom informoval Peter Bubla z tlačového oddelenia MS SR.

Žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany môžu podnikatelia podať príslušnému súdu prednostne prostredníctvom elektronických formulárov, ktoré sú dostupné na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Fyzické osoby môžu podať žiadosť aj listom.

"Vo veciach dočasnej ochrany príslušné súdy konajú bezodkladne a informácia o tom, že žiadosti bolo vyhovené, a teda, že podnikateľovi bola poskytnutá dočasná ochrana, bude verejne prístupná prostredníctvom zverejnenia v Obchodnom vestníku," spresnil Bubla.

Poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľa znamená podľa MS SR najmä dočasnú ochranu pred veriteľskými návrhmi na konkurz, odloženie povinnosti podnikateľa podať sám na seba návrh na konkurz, prerušenie exekúcií začatých po 12. marci, ak ide o záväzky vyplývajúce z podnikateľskej činnosti, neumožnenie začatia výkonu záložného práva vzťahujúceho sa na podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku. Z ochrany vyplýva podľa MS SR tiež zákaz započítania spriaznených pohľadávok, zákaz ukončenia kontraktov zmluvnými partnermi pre omeškanie, ktoré nastalo od 12. marca do 12. mája, ktoré súvisí so šírením choroby COVID-19 a neohrozuje zmluvného partnera. Podnikateľovi sa predlžujú tiež lehoty na odporovateľnosť právnym úkonom a uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou. Ochrana zahŕňa tiež možnosť prednostne hradiť záväzky súvisiace s udržaním prevádzky podniku a podporu možnosti financovania čerstvým kapitálom.

Dočasná ochrana by mala trvať do 1. októbra. Vláda SR ju môže nariadením predĺžiť, najdlhšie však do 31. decembra.