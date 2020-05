České aerolínie plánujú obnoviť lety z Prahy do vybraných miest

Letecká spoločnosť vypraví prvé lietadlá do Amsterdamu, Frankfurtu, Paríža a Štokholmu.

12. máj 2020 o 13:52 SITA

BRATISLAVA. Spoločnosť České aerolinie, a. s., (ČSA), člen skupiny Smartwings Group, po dvoch mesiacoch od dočasného pozastavenia prevádzky pre koronavírus plánuje obnoviť lety medzi Prahou a vybranými mestami na budúci týždeň.

Prvé lietadlá vypraví v pondelok 18. mája do Amsterdamu, Frankfurtu, Paríža a Štokholmu.

Lety aj do Bukurešti

Ako informuje letecká spoločnosť na svojom portáli, lety do Kyjeva a Odesy chce obnoviť 24. a 25. mája, ak dovtedy ukončia karanténne opatrenia na Ukrajine podľa aktuálneho plánu.

Lety do Bukurešti majú opäť fungovať od 25. mája.



"Postupné obnovovanie liniek prebieha v súlade s predpismi a uvoľňovaním aktuálne platných obmedzení v jednotlivých krajinách, to znamená môže prichádzať k dodatočným úpravám letového poriadku," uviedli ČSA. Letenky nielen na máj, ale aj na júnové a ďalšie termíny do ostatných destinácií je už možné rezervovať.



"Súčasne Smartwings Group zavádza opatrenia na palubách svojich lietadiel, aby cestovanie i v období koronavírusu bolo naďalej bezpečné," priblížili ČSA.

Povinné je bezkontaktné platenie

Pasažieri musia vstupovať na palubu lietadla a počas celého letu mať nasadenú vhodnú ochranu úst a nosu, dodržiavať dvojmetrový odstup medzi sebou pri nastupovaní a vystupovaní. Povinné je aj bezkontaktné platenie za nákup občerstvenia pri lete.

"Na palubách lietadiel platí dodržiavanie prísnych hygienických štandardov, keď interiér lietadiel prechádza pred a po každom lete dôkladnou dezinfekciou podľa najprísnejších hygienických postupov, a to vrátane sedačiek, servírovacích stolíkov, vreciek, úložných priestorov nad hlavami či toaliet," dodali ČSA.



Pravidelné a charterové civilné lety zo Slovenska, podobne ako medzinárodná osobná vlaková, autobusová a lodná doprava sú pre pandémiu dočasne pozastavené od 13. marca.