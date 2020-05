Národná banka Slovenska od stredy otvára pokladnice pre verejnosť aj podateľňu

Ide o takzvané pokladnice malých výplat.

12. máj 2020 o 12:43 SITA

BRATISLAVA. Národná banka Slovenska (NBS) od stredy 13. mája otvára svoje pokladnice pre verejnosť. Ide o takzvané pokladnice malých výplat.

Otvorí ich na ústredí NBS v Bratislave, ako aj vo všetkých expozitúrach v Košiciach, Poprade, Banskej Bystrici, Žiline a v Nových Zámkoch.

Možné v nich bude napríklad vymeniť hotovosť, zameniť bankovky slovenských korún za eurá alebo vymeniť poškodené bankovky.

Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia sa zároveň od stredy nebudú musieť telefonicky nahlasovať, keď budú chcieť využiť služby pokladnice. Pokladničné hodiny budú v pracovné dni od 7:30 do 12:00.



Ako ďalej informuje centrálna banka, rovnako od stredy 13. mája bude pre verejnosť otvorená aj podateľňa NBS. Vstup do priestorov NBS bude regulovať banková polícia a vpustí len povolený počet klientov.

Návšteva pokladníc bude podliehať opatreniam Úradu verejného zdravotníctva.

Vstup bude teda možný len s prekrytím horných dýchacích ciest, pri vchode bude potrebné použiť dezinfekciu alebo jednorazové rukavice a zachovávať odstupy v rade minimálne 2 metre. Podateľňa bude otvorená od pondelka do štvrtka v čase od 8:00 do 16:00 a v piatok od 8:00 do 14:45.



Pokladnice malých výplat boli na základe rozhodnutia krízového štábu NBS úplne uzavreté od 16. marca tohto roku ako reakcia na pandémiu nového koronavírusu.

Neskôr krízový štáb NBS schválil, že od 20. apríla pokladnice NBS čiastočne otvorí pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov, za predpokladu, že si stretnutie vopred telefonicky dohodnú na príslušnom úschovnom mieste NBS.