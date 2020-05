Sulík je zásadne proti, Krajniak by nechal obchody v nedeľu zavreté

Minister verí, že slovo premiéra Matoviča platí.

11. máj 2020 o 15:52 (aktualizované 11. máj 2020 o 16:21) TASR

BRATISLAVA. Obchody by po skončení pandémie nového koronavírusu mali v nedeľu zostať otvorené.

Povedal to na brífingu podpredseda vlády pre ekonomiku a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Sulík verí, že Matovič dodrží slovo

Anketa:

Mali by obchody zostať v nedeľu zatvorené aj po koronakríze? Áno 258 Nie 239 Je mi to jedno 14 Hlasovalo: 511

Hlasovanie otvorené:

od: 11.05.2020 16:37

"Zásadne nesúhlasím s tým, aby obchody boli zatvorené v nedeľu. Pán premiér ma ubezpečil, že budú zatvorené iba počas mimoriadneho stavu, ktorý máme. Ak ten skončí, tak padne aj tento nedeľný zákaz. Ja preto verím, že slovo premiéra platí," spresnil Sulík.

Zdôraznil, že zatvorenie obchodov v nedeľu obmedzuje slobodu ľudí.

"Obmedzuje to tých, ktorí chcú robiť, pretože napríklad za prácu v nedeľu sú vysoké príplatky a mnoho ľudí preto chce robiť v nedeľu, lebo zarobí možno dvojnásobok. Zatvorenie obchodov tiež obmedzuje tých, ktorí si chcú ísť v nedeľu niečo kúpiť," poznamenal.

Sulík zatvorenie obchodov v nedeľu považuje za silné obmedzenie. "Nikto nenúti nikoho nakupovať v nedeľu. Kto chce ísť, môže ísť, samozrejme, v nedeľu do kostola. Kto chce ísť nakupovať, pôjde do obchodu. Nebráňme ani jednému, ani druhému," dodal.

Krajniak by obchody nechal zatvorené

Minister práce Milan Krajniak má na to iný názor. Obchody by podľa neho mali v nedeľu ostať aj po pandémii zatvorené.

"Nemáme na to jednotný stranícky názor, je to na prípadnom hlasovaní každého poslanca v parlamente. Ja osobne by som zatvorenie predajní v nedeľu podporil, ale nie je to vec, pre ktorú sa budeme hádať. Necháme to na voľné hlasovanie našich poslancov," spresnil.

Keby návrh o tomto v parlamente bol, Krajniak by podľa svojich slov hlasoval za to, aby boli obchody v nedeľu zatvorené.

"Myslím si, že je dobré, ak jeden deň v týždni zamestnanci obchodov môžu počítať s tým, že ho strávia so svojimi rodinami. Po diskusiách s prevádzkovateľmi obchodným reťazcov vidíme tiež, že by takéto rozhodnutie podporili. Podľa ich slov totiž necítia napriek zatvoreným obchodom v nedeľu pokles obratu," dodal Krajniak.