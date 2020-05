Pellegrini kritizuje vládnu pomoc: Najpomalšia i najkomplikovanejšia

Vláda podľa expremiéra nezvláda zápas o ekonomickú budúcnosť Slovenska.

11. máj 2020 o 11:28 TASR

BRATISLAVA. Slovensku sa podarilo zvládnuť zamedzenie šíreniu nákazy novým koronavírusom, nezvláda však zápas o ekonomickú budúcnosť republiky.

Vyhlásil to v pondelok na tlačovej konferencii podpredseda parlamentu Peter Pellegrini zo Smeru.

"Firmy, živnostníci, zamestnanci márne čakajú na bombasticky ohlasovanú prvú pomoc. Dnes sa javí, že by sme ju mohli nazvať poslednou pomocou pred krachom prevádzok," povedal Pellegrini.

"V porovnaní s európskymi štátmi dosahuje Slovensko tri naj. Ide o najpomalšiu, najslabšiu a najkomplikovanejšiu pomoc v rámci všetkých okolitých krajín. Ak s tým vláda okamžite nezačne niečo robiť, situácia bude horšia."

Pomoc mala byť podľa neho vo väčšom objeme, mala by byť plošnejšia a nemalo by v nej byť toľko kategórií, teda mala by byť cielenejšia.

Len 20 miliónov z jednej miliardy

Z celkového plánu vyplatiť za jeden mesiac pomoc v objeme jednej miliardy eur bolo podľa Pellegriniho vyplatených 20,35 milióna eur, čo je výrazne málo.

"Čo majú robiť rodiny podnikateľov, živnostníci, zamestnanci? Vláda ešte viac prehlbuje sociálnu neistotu v regiónoch," povedal Pellegrini.

Poslanec Peter Žiga upozornil, že strana Smer už dávnejšie avizovala, že vláda nebude zvládať po administratívnej stránke poskytovanie pomoci firmám.

"Nemáme vyriešené školy, rodičov nevieme dostať do práce, bude nám chýbať pracovná sila. Podniky, aj keď čakali na lepšiu situáciu, sa nebudú vedieť pripraviť. Máme obrovské množstvo rodičov, ktorí čerpajú ošetrovné, sú práceneschopní," podotkol Žiga. Tiež je presvedčený, že vláda sa veľmi málo venuje malým a stredným podnikateľom.

"V týchto časoch sa pomoc pre podnikateľov vybavuje v Európe cez formu výnimiek zo štátnej pomoci. Európska komisia už udelila členských štátom 106 výnimiek, Slovensku udelila jednu, Česi majú tri," uviedol príklad pomoci Žiga s tým, že vláda by mala začať konať pre podporu hospodárstva a ekonomiky, aby ľudia mali prácu.

Pellegrini: Zrejme budú mať ťažké noci

Žiadosti o pomoc sú podľa Pellegriniho komplikované, o čom svedčia aj vyjadrenia niektorých podnikateľov na sociálnych sieťach. "Odborári sa sťažujú, že nefunguje sociálny dialóg. Sú krajiny, kde sa poskytuje pomoc plošne, bez ohľadu na pokles tržieb či dĺžku zatvorenia prevádzok," zhodnotil Pellegrini.

Vláda podľa neho venuje veľké množstvo času na rokovania konzílií, chodenie po osadách, namiesto toho by však mala s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom pripraviť plán hospodárskej obnovy.

"Pravdepodobne bude mať pán minister práce Milan Krajniak, hospodárstva aj premiér Igor Matovič po lete ťažké noci," myslí si Pellegrini. Obáva sa tiež zvyšovania nezamestnanosti na Slovensku.

"Neopomínajme fakt, že koronakrízou prejdú len krajiny, ktoré budú stáť na dvoch pilieroch, a to ochrane ľudí a druhým je ekonomický pilier. Prvú časť sme zvládli. Ak by to takto išlo ďalej, Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré vykazujú veľmi malý počet nakazených a patríme medzi premiantov v rámci krajín sveta. Znepokojuje ma situácia, ako nezvládame zápas o ekonomickú budúcnosť republiky," podotkol Pellegrini.

Slovensku zhoršili rating

Upozornil aj na zhoršenie ratingu Slovenska agentúrou Fitch, Odmieta tiež, že by bývalá vláda nechala ekonomiku v zlom stave.

"Vyzývam vládu, aby okamžite začala konať. Aby sa venovali ministri ochrane zdravia občanov Slovenska, ale aby venovali aj maximálne úsilie zvýšeniu pomoci ekonomike. Nefungujúca ekonomika bude mať devastačný dosah na sociálnu situáciu obyvateľov. Vláda by sa mala vzchopiť z ekonomickej letargie, lebo na jeseň bude zbierať 'zhnité ovocie'," dodal Pellegrini.