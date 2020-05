Heger rokuje o bankovom odvode, o jeho rušení zatiaľ nehovorí

Zdravie bankového sektora je podľa ministra financií dôležité.

5. máj 2020 o 13:04 (aktualizované 5. máj 2020 o 14:21) TASR

BRATISLAVA. Rezort financií rokuje o nastavení bankového odvodu na Slovensku.

Minister financií Eduard Heger (OĽaNO) nechcel zatiaľ hovoriť o detailoch, kým nebude konkrétna dohoda.

Upozornil však na to, že zdravie bankového sektora na Slovensku je dôležité.

Odvod kritizuje aj národná banka

Kriticky sa k zdvojnásobeniu bankového odvodu stavia aj Národná banka Slovenska (NBS), rovnako na riziká upozornila aj Európska centrálna banka, keď sa odvod zvyšoval počas bývalej vlády.

Súvisiaci článok Prvá veľká banka sa dostala do straty kvôli odvodu Čítajte

"Toto je odkaz hlavne pre predsedu Smeru Roberta Fica a jeho kolegov, ktorí bankový odvod zavádzali. Skutočný dôvod prečo bankový odvod zvyšovali je ten, aby dokázali do Bruselu odovzdať rozpočet a aby im prešiel. Bola to čistá schovávačka. Tento hlas z NBS zaznieva do ich radov a odkazuje im, že to, čo urobili, je veľmi zlé," povedal v utorok na tlačovej konferencii Heger.

Zvýšenie odvodu sa malo podpísať pod stratu ČSOB banky v prvom štvrťroku tohto roka. Celá banková skupina by však mala skončiť v zisku.

"Jedna z kľúčových veľkých bánk sa dostáva do straty. Ja sa pýtam Roberta Fica, podľa ktorého sú tu banky, ktoré sa nabaľujú, že ako je to možné, že sú dnes v strate?" povedal Heger. ČSOB uviedla, že ku kompletným hospodárskym výsledkom celej skupiny sa vyjadrí budúci týždeň.

"Dlhodobo však upozorňujeme na to, že bankový odvod má výrazne negatívny vplyv na hospodárenie bánk a predstavuje významné riziko pre stabilitu sektora ako takého. V každom prípade tento jednorazový pokles zisku nemá vplyv na stabilitu banky a aj po jeho zohľadnení je ČSOB skupinou generujúcou zisk so silnou kapitálovou základňou prevyšujúcou regulatórne požiadavky a limity," uviedla pre TASR hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová.

Rokujú o osude bankového odvodu

Rezort financií v súčasnosti rokuje s bankami o nastavení odvodu.

"Ako prvé sme sa rozprávali o odklade splátok. Rokujeme o bankových schémach, rokujeme aj o tom, ako to dopadne s bankovým odvodom. Ja sa nejdem zastávať bánk, len povedzme si, kto v súčasnosti požičiava peniaze? Sú to banky. Ktoré banky dokážu požičať peniaze? Zdravé. Každá firma na to, aby bola zdravá, potrebuje generovať zisk," upozornil Heger.

Nechce však zverejňovať informácie dopredu, kým sa rokovania neskončia.