Eurokomisia navrhne oparenia pre letnú turistickú sezónu

Pôjde zachovanie rovnováhy medzi záujmami cestovných kancelárií a spotrebiteľmi.

1. máj 2020 o 15:34 SITA

BRATISLAVA. Európska komisia navrhne ešte pred začiatkom letnej sezóny ďalšie opatrenia na postupnú obnovu cestovného ruchu značne postihnutého dopadmi pandémie koronavírusu.

Tie by mali umožniť bezpečnú prevádzku turistických zariadení v celej Európskej únii (EÚ), prioritou je podľa komisie spoločný prístup a zachovanie spravodlivej rovnováhy medzi záujmami cestovných kancelárií a spotrebiteľmi.

Rýchlosť uvoľňovania určí epidemiologická situácia

Ministri členských štátov pre cestovný ruch v rámci predsedníctva Chorvátska v Rade EÚ diskutovali začiatkom tohto týždňa na neformálnej videokonferencii o riešení vplyvov krízy, o zmierňujúcich opatreniach a stratégii na pomoc vážne poškodenému odvetviu.

Podporili spoločné opatrenia a lepšiu koordináciu na úrovni EÚ, ale potrebné sú podrobnejšie usmernenia o postupnom obnovovaní dopravy, prepojení štátov a voľnom pohybe.

"V záujme Európskej komisie je postupovať tak rýchlo, ako to zdravotná, epidemiologická situácia umožní, a to aj vzhľadom na plánovanie letných prázdnin. Európska komisia úzko spolupracuje so zainteresovanými stranami a členskými štátmi s cieľom posúdiť potreby týkajúce sa nadchádzajúcej letnej sezóny," uviedla vedúca tlačového tímu Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ingrid Ludviková.

"Opatrenia, ktoré by obnovili cestovný ruch, musia byť založené na riadnom posúdení epidemiologickej situácie v súlade s plánom na zrušenie opatrení na zabránenie šírenia nákazy, ktorý bol predložený 15. apríla," upozornila.

Prepad príjmov v cestovnom ruchu

Svetová organizácia cestovného ruchu (UNMTO) so sídlom v Madride očakáva, že koronakríza v roku 2020 zníži medzinárodný cestovný ruch na svete o 20 až 30 percent.

Odhadované straty odvetvia na európskej úrovni sú 50 percent v hoteloch a reštauráciách, 70 percent pre cestovné kancelárie a agentúry a 90 percent pre výletné lode a letecké spoločnosti.

Cestovný ruch má na hrubom domácom produkte EÚ podiel 10 - 11 percent a na zamestnanosti 27 percent s 27 miliónmi priamych a nepriamych pracovných miest. Tento sektor v únii zahŕňa takmer tri milióny firiem, z toho 90 percent malých, veľmi malých a stredných.

Podmienky pre udržateľnosť

Kľúčovou prioritou komisie je pomoc všetkým postihnutým spoločnostiam, od malých až po veľké. Práve cestovný ruch by mal patriť medzi hlavné priority plánu obnovy ekonomiky EÚ.

"Cieľom je vytvoriť nový svetový referenčný rámec pre zodpovedný, udržateľný a inovatívny cestovný ruch, ktorý by bol schopný reagovať na prípadné excesy hromadného cestovného ruchu. Obnova cestovného ruchu by preto mala odrážať požiadavky na ekologický prechod, ale aj digitálnu transformáciu," priblížila Ludviková.

Prioritou Európskej komisie a členských štátov je zachovať férovú rovnováhu medzi cestovnými kanceláriami a spotrebiteľmi.

Komisia preto už 18. marca vydala usmernenia na uplatňovanie práv cestujúcich v EÚ a ministri zdôraznili význam harmonizovaného riešenia pre refundáciu cestovných balíkov.

Na základe pravidiel EÚ pri zrušení dovolenky majú cestujúci právo na náhradu nákladov za služby.

"Spotrebitelia by však podľa možností mali zvážiť poukážku, ktorá im umožní odložiť dovolenku a podporí cestovnú kanceláriu alebo leteckú spoločnosť. Aj ich ochrana, malých aj veľkých spoločností, je pre Európsku komisiu dôležitá," poznamenala Ludviková.

Komisia sa preto usiluje o spoločný európsky prístup, ktorý uľahčí likviditu, a konzultuje so zúčastnenými stranami a vnútroštátnymi orgánmi vhodné riešenia na úrovni EÚ.

Na podporu cestovného ruchu a prekonanie tejto krízy je podľa Európskej komisie vzhľadom na nadchádzajúcu letnú sezónu potrebná dvojitá reakcia založená na krátkodobých a dlhodobých opatreniach.

V krátkodobom horizonte treba pomôcť spoločnostiam čeliť kríze zabezpečením záchrannej siete pre celé odvetvie.

Ide napríklad o už spomínané zabezpečenie likvidity cez rôzne nástroje EÚ, pričom peniaze musia byť poskytnuté rýchlo, aby toto obdobie mohlo uplynúť, kým sa neobnovia turistické toky.

Obnova schengenského priestoru

V strednodobom, resp. dlhodobom období je nutné začať reformu európskeho cestovného ruchu podľa jasných pravidiel EÚ vykonávaných na základe súdržného a spravodlivého prístupu v celej EÚ.

"Prioritou bude obnova normálneho fungovania schengenského priestoru. Kontroly na vnútorných hraniciach by sa mali zrušiť koordinovaným spôsobom, akonáhle sa epidemiologická situácia v pohraničných regiónoch dostatočne priblíži. Susedné členské štáty by mali zostať v úzkom kontakte, aby to uľahčili v úzkej koordinácii s komisiou," podotkla Ludviková.

Najprv by sa mali zmierniť obmedzenia týkajúce sa cestovania medzi oblasťami s porovnateľne nízkou uvádzanou cirkuláciou vírusu.

"Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) bude v spolupráci s členskými štátmi viesť zoznam týchto oblastí," dodala vedúca tlačového tímu Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ingrid Ludviková.

Spoločný prístup k uvoľňovaniu opatrení by mal vychádzať z návrhu, ktorý Európska komisia predložila 15. apríla.