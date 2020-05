Duslo sa vlani dostalo zo straty do zisku vyše 8,4 milióna eur

Jednej z najvýznamnejších chemických fabrík na Slovensku však zároveň klesli tržby.

1. máj 2020 o 11:55 SITA

BRATISLAVA. Spoločnosť Duslo, a. s. ukončila minulý rok hospodárenie so ziskom viac ako 8,4 mil. eur.

Oproti predchádzajúcemu roku ide o výrazné zlepšenie, keďže rok 2018 vykázal chemický gigant stratu takmer 5,9 mil. eur. Firme pritom zisk klesal od roku 2015, keď dosiahla výsledok vyše 39 mil. eur.

Ako ďalej vyplýva z verejne dostupných registrov, jednej z najvýznamnejších chemických fabrík na Slovensku však zároveň v uplynulom roku klesli tržby, a to o 7 percent na 398,3 mil. eur. Tržby podniku tak boli približne na rovnakej úrovni ako v roku 2017.

Duslo patrí k najvýznamnejším spoločnostiam chemického priemyslu na Slovensku. Je súčasťou medzinárodného koncernu Agrofert, pôsobiaceho v chemickom priemysle, poľnohospodárstve a potravinárstve.

V roku 2005 Duslo, a.s. získalo akcie spoločnosti Istrochem, a.s. a od 1. januára 2006 je Istrochem súčasťou Duslo, a.s. Spoločnosť sa vyprofilovala na výrobcu hnojív európskeho významu a globálneho dodávateľa gumárskych chemikálií.

Podnik má podľa posledných zverejnených údajov okolo 2 000 zamestnancov.