Višňové je absolútnou prioritou, hovorí šéf diaľničiarov Tlapa

Začne sa rokovanie s možnými uchádzačmi na dostavbu tunela.

30. apr 2020 o 16:05 TASR

BRATISLAVA. Tunel Višňové je absolútnou prioritou. Optimálne pre motoristov a občanov Slovenska by bolo, ak by sa podarilo stavbu čo najskôr realizovať. Budúci týždeň sa začína rokovacie konanie s možnými uchádzačmi na dostavbu tunela Višňové.

Vo štvrtok to uviedol generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Juraj Tlapa. Priblížil, že súťažné podklady majú o niečo viac ako tisíc strán. Kľúčový bude teraz podľa Tlapu proces obstarávania.

"Technicky, môj názor je, že za 2,5 roka sa to dá na samotnej stavbe zrealizovať," skonštatoval. V prípade obstarávania úseku pri Žiline zároveň uviedol, že bude presadzovať, aby sa nesúťažilo na časti, pretože by to mohlo stavbu urýchliť.

Skontrolovať bol tiež úsek D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec. Táto stavba podľa neho vyzerá byť vo veľmi dobrom stave. "Je reálne ešte tento kalendárny rok ju uviesť do prevádzky," poznamenal Tlapa.

V prípade úseku Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka hovorí tiež o dobrom stave. Na súvisiacom privádzači je podľa neho ešte problém a pokračuje audit stavby. "Budeme sa snažiť, aby celý tento komplex bol takisto ešte tento rok odovzdaný do prevádzky," dodal.

Zároveň však zdôraznil, že ak by to malo byť drahšie len preto, aby to teraz bolo odovzdané, navrhne ministrovi dopravy Andrejovi Doležalovi (nominant Sme rodina), aby to radšej bolo posunuté na rok 2021, ak sa tak dokážu ušetriť finančné prostriedky.

Zdravotné a bezpečnostné opatrenia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu ovplyvnili aj oblasť výstavby. "Robí nám to trošku problémy, samozrejme, s dodávateľmi, ale nie tak výrazne, aby sme boli nútení na ktoromkoľvek úseku úplne zastaviť práce," ubezpečil Tlapa.

Niektoré práce sa podľa neho spomalia, zhotovitelia však sľubujú, že hneď, ako sa situácia uvoľní, dobehnú mierne sklzy. Priblížil, že problém je s niektorými technológiami či pracovníkmi zo zahraničia. Stále je však podľa neho reálne dodržať míľniky na jednotlivých stavbách.